Dear David : Tout savoir sur ce film d'horreur inspiré d'un fil Twitter (désormais X) devenu viral

Adaptation d’un fil Twitter du dessinateur new-yorkais Adam Ellis devenu viral en 2017, «Dear David» pourrait s’imposer comme le film d’horreur incontournable de l’automne aux États-Unis. Et voici tout ce qu’il faut savoir à son propos.

Quand la terreur fait recette. Le 7 août 2017, le dessinateur new-yorkais Adam Ellis entamait un fil Twitter sur le fantôme d’un garçon qui hante son appartement. «Bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort qui cherche à me tuer» annonce son premier message. Pendant plus d’un an, il va tenir en haleine des internautes toujours plus nombreux à se passionner pour une histoire aux multiples rebondissements à propos de ce fantôme surnommé «Dear David» qu’ils suivent à travers ses messages, ses vidéos, et ses photos.

Le succès est tel qu’il sera contacté par une société de production pour l’adaptation cinématographique de son récit devenu viral. C’est Lionsgate et BuzzFeed qui se sont réunis pour produire le long métrage dont la sortie est prévue le 13 octobre prochain aux États-Unis (pas encore de date en France). Et dont la première bande-annonce (en VO) a été publiée il y a quelques semaines.

De quoi ça parle ?

L’histoire est directement inspirée du fil Twitter d’Adam Ellis, mais semble diffèrer à plusieurs niveaux à en croire la bande-annonce. On y suit un artiste qui se retrouve en contact avec l’esprit d’un garçon nommé David. Ce dernier vient le hanter après que l’artiste a perdu ses nerfs en répondant à des internautes le critiquant sur les réseaux sociaux. Il se lance alors dans une quête effrénée pour tenter de faire la lumière sur l’identité réelle de ce garçon, et comprendre ce qui lui est arrivé. Rapidement, son enquête le mène à une frontière entre réalité et imaginaire particulièrement effrayante. Et potentiellement mortelle.

Qui est au casting ?

C’est l’acteur Augustus Prew (About a boy) qui incarne le rôle principal. Il est rejoint par Cameron Nicoll dans le rôle de David, Justin Long dans celui du patron d’Adam Ellis à BuzzFeed, mais aussi Andrea Bang, Rachel Wilson, Ethan Hwang, Rene Escobar Jr., Tricia Black, Rachel Risen, David Tompa, Seth Murchison, et Deshay Padayachey. La réalisation a été confiée à John McPhail.