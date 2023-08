The Equalizer 3 : Denzel Washington évoque le parcours de son personnage

Dans une nouvelle vidéo promotionnelle pour le film «The Equalizer 3», Denzel Washington retrace le parcours de son personnage, Robert McCall, dans les deux précédents volets. Le film est attendu dans les salles françaises à partir du 30 août.

Il est de retour. Après le succès des deux premiers volets en 2014 et 2018, «The Equalizer» verra Denzel Washington incarner le personnage de Robert McCall pour la troisième fois, dans le prochain opus attendu dans les salles françaises le 30 août prochain. Une vidéo promotionnelle publiée sur le compte Twitter officiel du film voit le comédien, ainsi que le réalisateur Antoine Fuqua, revenir sur le parcours de cet ancien assassin au service du gouvernement, avant qu’il ne se retrouve dans le sud de l’Italie dans ce nouvel opus où, cette fois, il sera confronté à la mafia locale.

It’s time to catch up with the GOAT. Relive Robert McCall's journey before seeing Denzel Washington in the final chapter. #TheEqualizer3 - exclusively in movie theaters September 1. pic.twitter.com/ZclFfes8OR

