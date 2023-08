Rock en Seine 2023 : voici la programmation complète et les horaires des concerts

Le festival Rock en Seine ouvre les portes de sa vingtième édition ce mercredi 23 août. Découvrez la programmation complète du festival.

Une édition spéciale. Pour son 20e anniversaire, le festival Rock en Seine s'offre quatre jours de concerts et de festivités, une première pour l'un des festivals les plus attendus de l'été. Pop, musique électronique et rock seront encore au rendez-vous cette année.

Entre Billie Eilish, couronnée de sept Grammy Awards à tout juste 21 ans, les Strokes, incournable groupe de rock new-yorkais ou encore les Chemical Brothers, avec 30 ans de carrière derrière eux ; le Domaine National du Parc de Saint-Cloud va vibrer au rythme de la musique pour un des derniers festivals de cette saison estival. Retrouvez ci-dessous la programmation complète ainsi que les horaires de concerts, scène par scène.

mercredi 23 août

Grande scène :

17h40-18h20: Lucie Antunes 18h40-19h40: Tove Lo 20h00-21h15: Girl in red 22h00-23h30: Billie Eilish

Scène Firestone :

18h00-18h40: Mae Stephens 19h30-20h15: Hannah Grae 21h00-21h45: Nieve Ella

vendredi 25 août

Grande Scène :

15h35-16h15: Upsahl 16h55-17h40: Bertrand Belin 18h40-19h40: Boygenius 20h40-21h50: Christine and the Queens 23h00-0h30: Placebo

Scène Cascade :

16h15-16h55: Turnstile 17h40-18h40: Viagra Boys 19h40-20h40: Flavien Berger 21h50-23h00: Fever Ray Scène du Bosquet 16h15-16h55: The Big Idea 17h50-18h30: En Attendant Anna 19h40-20h40: Silly Boy Blue 21h50-22h50: Avalon Emerson & The Charm 23h30-0h30: Romy

Scène Firestone :

16h55-17h40: Premier Métro 18h50-19h30: Glauque 20h40-21h25: Pogo Car Crash Control 22h45-23h30: Dalle Béton

Scène Île-de-France :

15h55-16h15: Feather Aid 17h20-17h40: Shmiska 19h05-19h40: Théa 21h15-21h50: Bracco

samedi 26 août

Grande Scène :

14h40-15h20: Chromeo 16h00-16h45: Altin Gün 17h30-18h30: L'Impératrice 19h30-20h40: Cypress Hill 21h50-23h20: The Chemical Brothers

Scène Cascade :

15h20-16h00: Ethel Cain 16h45-17h30: Noga Erez 18h30-19h30: Tamino 20h40-21h50: Yeah Yeah Yeahs 23h20-0h30: Charlotte de Witte

Scène du Bosquet :

15h20-16h00: Uzi Freyja 16h45-17h30: Social Dance 18h30-19h30: Dry Cleaning 20h40-21h40: Brutus 23h20-0h30: Overmono

Scène Firestone :

14h40-15h20: Parlor Snakes 16h05-16h45: Rose Rose 17h35-18h20: The Amazons 19h40-20h25: Coach Party 22h00-22h45: Ada Oda

Scène Île-de-France :

15h00-15h20: Venythia 17h55-18h30: NKA 20h05- 20h40: Ditter

dimanche 27 août

Grande Scène :

14h30-15h10: Nova Twins 15h50-16h35: Snail Mail 17h35-18h35: Amyl & The Sniffers 19h35-20h50: Foals 22h00-23h30: The Strokes

Scène Cascade :

13h50-14h30: Angel Olsen 15h10-15h50: Gaz Coombes 16h35-17h35: The Murder Capital 18h35-19h35:Wet Leg 20h50-22h00: Bonobo

Scène du Bosquet :

13h50-14h30: Lynn 15h10-15h50: Bumi 16h35-17h35: Zed Yun Pavarotti 18h35-19h35: Young Fathers 20h50-22h00: Kenny Beats

Scène Firestone :

14h30-15h10: Gigi Perez 15h50-16h30: Julie 17h40-18h20: The Reytons 19h30-20h15: Be Your Own Pet Scène

Île-de-France :