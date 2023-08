Rock en Seine 2023 : Billie Eilish et les Strokes attendus pour fêter les 20 ans du festival

L'édition 2023 de Rock en Seine débute ce mercredi 23 août. Pour son 20e anniversaire, le festival parisien s'est offert la superstar américaine Billie Eilish et les rockeurs des Strokes parmi ses têtes d'affiche.

Une programmation qui fait saliver. Le festival Rock en Seine débute ce mercredi 23 août avec une programmation d'artistes de classe mondiale.

Pour le 20e anniversaire, on retrouve en tête d'affiche la superstar américaine Billie Eilish, qui a réservé sa seule date estivale au domaine de Saint-Cloud.

Billie is performing at @rockenseine on August 23. Tickets go on sale tomorrow at 11am GMT. https://t.co/RDGo0U8oG0 pic.twitter.com/yr6HlDYgsG — billie eilish (@billieeilish) January 24, 2023

La Californienne, couronnée de sept Grammy Awards à seulement 21 ans, chantera ce mercredi 23 août, deux jours avant le reste du festival qui se déroulera les 25, 26 et 27 août. Elle sera précédée le même jour de la pop-star suédoise Tove Lo, de la Norvégienne Girl in red et de la Galloise Hannah Grae, pour une affiche 100% féminine.

Autre poids lourd de la programmation, les Strokes feront leur toute première apparition à Rock en Seine. Le mythique groupe new-yorkais, qui a réveillé la scène rock dans les années 2000 avec son chanteur Julian Casablancas, se produira le 27 août.

Paris We'll be at @rockenseine on August 27. Tickets on sale Thursday at noon. https://t.co/DY8enQjwde pic.twitter.com/0ONfxAKY7C — The Strokes (@thestrokes) January 24, 2023

Toujours dans l'ADN du festival, on notera la présence des Britanniques de Placebo, que les aficionados de Rock en Seine ont déjà pu voir en 2012, et de Florence + the Machine. D'autres formations de la scène rock indépendante sont également conviées, telles que Wet Leg, Foals, Dry Cleaning, Yeah Yeah Yeahs et The Murder Capital.

Côté électro, les Chemical Brothers, qui fêtent leurs 30 ans cette année, seront également de la fête. Tous les noms dévoilés sont visibles sur le site du festival.

L'an passé, Rock en Seine avait subi la grogne des festivaliers sur les réseaux sociaux. La faute à un son trop faible lors du concert d'Arctic Monkeys et surtout à la présence envahissante du «golden pit», un vaste espace VIP situé sur un côté au pied de la scène principale. «Ce golden pit sera un peu moins présent et un peu moins grand, comme en 2018 et 2019, époque où personne n'en parlait», a promis la direction auprès de l'AFP.