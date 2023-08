Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter... Une radio britannique dévoile sa liste des meilleures bandes originales

La radio britannique Classic FM a dévoilé, ce lundi 28 août, le classement 2023 des 100 meilleures bandes originales de l’histoire du cinéma établi après le vote de plus de 10.000 auditeurs. Le film «Le Seigneur des Anneaux» rafle la première place devant «Star Wars» et «La liste de Schindler».

La bataille des titans. La radio britannique Classic FM a révélé, ce lundi 28 août, son classement des 100 meilleures bandes originales de l’histoire du cinéma pour l’année 2023 basé sur le vote de plus de 10.000 auditeurs. Et c’est le compositeur canadien Howard Shore qui s’impose à la première place avec la musique de la trilogie «Le Seigneur des Anneaux». Il devance le légendaire John Williams qui occupe la deuxième et la troisième place du classement avec «Star Wars» et «La liste de Schindler».

«Tous mes remerciements aux auditeurs de Classic FM. Je suis ravi d’avoir été en mesure de vous rapprocher de la Terre du Milieu de J.R.R Tolkien», a réagi Howard Shore à l’annonce du classement. John Williams peut se consoler en sachant qu’il reste le compositeur le plus populaire en Angleterre avec 5 compositions – Star Wars, La Liste de Schindler, Jurassic Park, Harry Potter, et Indiana Jones – classées dans le Top 20 (et 11 dans le Top 100).

Hans Zimmer est le deuxième compositeur avec le plus grand nombre d’apparitions dans le Top 100 avec 10 bandes originales qui figurent au classement : Gladiator (5), Insterstellar (17), Le Roi Lion (23), Inception (29), Pirates des Caraïbes (31), The Holiday (52), The Dark Knight (61), Dunkerque (70), No Time to Die (77), et Da Vinci Code (85). Les compositeurs John Barry – avec six films dans le Top 100 – et Ennio Morricone – qui en compte 5 – sortent également du lot. On notera également la présence du compositeur français Maurice Jarre à trois reprises (Docteur Jivago, Lawrence d’Arabie, et Ghost). La liste complète est à consulter sur le site de Classic FM.