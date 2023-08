Cinéma : les 5 films de vengeance incontournables

La vengeance est une thématique particulièrement efficace au cinéma, souvent centrée autour d’un personnage prêt à tout pour obtenir réparation après un acte impardonnable. Voici les 5 films incontournables du genre.

John Wick

En 2014, le réalisateur Chad Stahelski met en image l’histoire d’un tueur à gages à la retraite dont le petit chien – qui est l’unique souvenir de sa défunte épouse – est froidement assassiné par le fils d’un puissant mafieux et ses sbires. Ainsi est née la légende de Baba Yaga avec Keanu Reeves dans le rôle principal, celui de John Wick, une machine à tuer indestructible qui ne s'arrête devant aucun obstacle pour se venger de ceux qui lui ont causé du tort.

Gladiator

Multi-récompensé lors de la cérémonie des Oscars en 2001, dont la statuette du meilleur film et du meilleur acteur, «Gladiator» voit Russell Crowe incarner le général romain Maximus Decimus, qui va assister au parricide de Commode, successeur de l’Empereur Marc Aurèle, avant que sa famille ne soit massacrée et qu’il soit laissé pour mort. Il va toutefois devenir esclave gladiateur, et parvenir à assouvir sa vengeance dans l’arène du Colisée devant une foule en délire. Une suite avec Paul Mescal est en préparation.

The Revenant

Connu pour être le film qui a permis à Leonardo DiCaprio de remporter, enfin, l’Oscar du meilleur acteur en 2016, «The Revenant», maîtrisé d’une main de maître par Alejandro González Inárritu, raconte l’histoire du trappeur Hugh Glass qui, après l’attaque d’un grizzli, est abandonné par les membres de son expédition. L’homme, laissé pour mort et qui a assisté impuissant à l’assassinat de son fils – qui l’accompagnait – va réussir à parcourir des centaines de kilomètres pour retrouver les responsables. Un récit incroyablement puissant inspiré d’une histoire vraie.

Kill Bill vol.1 et vol.2

Le dyptique de Quentin Tarantino est un hommage au cinéma d’arts martiaux avec le style de narration non-linéaire qui a fait la réputation du réalisateur. Uma Thurman y incarne la Mariée, une ancienne tueuse à gages qui, le jour de la répétition de son mariage, et alors qu’elle est enceinte, est la cible d’une attaque aussi inattendue qu’impitoyable. La jeune femme est laissée pour morte, et ne se réveille de son coma que quatre ans plus tard. Elle se lance alors à la poursuite de ses agresseurs, les retrouvant et les éliminant les uns après les autres.

Oldboy

Rien à voir avec le film de Spike Lee. En 2003, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook met en scène le deuxième film de sa trilogie sur le thème de la vengeance. «Oldboy», qui s’intercale entre «Sympathy for Mister Vengeance» (2002) et «Lady Vengeance» en 2005, raconte l’histoire d’Oh Dae-su, un homme qui, le jour de l’anniversaire de sa fille, est kidnappé en pleine rue. Il est maintenu en détention pendant 15 ans, avant d’être relâché sans explication. Il jure alors de retrouver son geôlier, et de se venger. Un film d’une rare intensité, parfaitement réhaussée par la musique de Jo Yeong-wook.