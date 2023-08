Suicide Squad : David Ayer explique comment il a été «détruit» par Hollywood

Invité du podcast «Real Ones» animé par le comédien Jon Bernthal, le réalisateur David Ayer s’est exprimé sur l’échec de «Suicide Squad», et la manière dont il a (très) mal vécu les changements imposés au film, au point de le «détruire» selon ses termes.

Un univers impitoyable. Suite au succès de «Fury» en 2014, David Ayer pensait avoir gagné le respect de la profession à Hollywood. C’est alors qu’il a accepté de s’embarquer dans la réalisation de «Suicide Squad» qui, lors de sa sortie dans les salles en 2016, ne ressemblera à rien de ce que le réalisateur avait imaginé. Si le film sera malgré tout un succès financier, la critique se montrera sans pitié sur la piètre qualité du scénario. Invité du podcast «Real Ones» du comédien Jon Bernthal, David Ayer a désigné «Suicide Squad» comme la plus grosse déception de sa carrière.

«Hollywood – je le dis aux gens – c’est comme regarder la personne qu’on aime se faire baiser par la personne qu’on déteste», lâche-t-il au moment où Jon Bernthal lui demande d’évoquer sa plus grande désillusion. «La plus grande déception reste ‘Suicide Squad’. Cette merde m’a brisé», explique-t-il, avant de revenir sur l’enchaînement des événements.

«Je sors de ‘Fury’ (dans lequel joue Jon Bernthal, ndlr), n’est-ce pas ? J’avais le monde pour moi – j’aurais pu faire n’importe quoi. Et c’est ce que j’ai fait. Je m’engage dans ce projet ‘Suicide Squad’. Et je fais la même chose – un truc authentique, vrai, avec des répétitions générales, où on met tous notre âme dedans. Faisons un truc génial, collaboratif. Et puis ‘Deadpool’ sort au cinéma. Et ils n’avaient jamais fait de test pour ‘Batman v. Superman’, et ils s’attendaient à autre chose. Ils se sont fait défoncer par la critique. Alors ils se sont dit : ‘Okay, on va changer le film sombre et vibrant de David Ayer pour en faire une putain de comédie», poursuit-il.

Le réalisateur de 55 ans n’a pas perdu espoir de voir, un jour, sortir la version qu’il souhaitait pour son film, et d’après un récent message posté sur X, il semblerait que le nouveau patron de DC Studios, James Gunn (qui avait réalisé un nouveau «Suicide Squad» en 2021), lui aurait donner l’assurance que cela se produira dans un avenir plus ou moins proche. «Gunn m’a dit que le film aura l’opportunité d’être partagé», avait-il écrit, tout en précisant avoir conscience que James Gunn s’apprêtait à lancer un nouvel univers DC, et que cela devait se faire «sans ajouter le drame des anciens projets».