Taylor Swift : la chanteuse débarque au cinéma, mais pas en tant qu'actrice

Alors qu’elle enchaîne les records, Taylor Swift a de nouveau créé l’événement jeudi. La star de la pop a annoncé la diffusion de sa tournée «Eras Tour» cet automne au cinéma aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«La tournée Eras a été mon expérience de vie la plus importante et je déborde de joie pour vous annoncer qu'elle va bientôt s'afficher sur grand écran», a écrit Taylor Swift jeudi 31 août sur les réseaux sociaux. L’Américaine de 33 ans multiplie les records avec sa nouvelle série de concerts commencée en mars dernier et qui se poursuit jusqu’à fin 2024. Certaines dates ont par ailleurs fait l'objet de captations.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

