Taylor Swift bat (encore) un nouveau record

Taylor Swift est devenue la première artiste féminine de l'histoire de Spotify à atteindre 100 millions d'auditeurs mensuels.

Taylor Swift cultive les records. La star mondiale vient d'ajouter une nouvelle prouesse à son palmarès. La chanteuse de 33 ans est devenue, le 29 août dernier, la première artiste féminine de l'histoire de Spotify à atteindre 100 millions d'auditeurs mensuels, a annoncé la plate-forme musicale hier sur son compte Twitter.

Queen behavior On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE — Spotify (@Spotify) August 29, 2023

Un nouveau succès pour l’interprète de «Shake it off», qui n'en finit plus de marquer l'histoire de l'industrie musicale.

Une habituée des records

En juillet dernier, elle a ainsi battu le record du plus grand nombre d'albums classés n°1 pour une artiste féminine, et est également devenue la première femme de l'Histoire à avoir quatre albums en même temps dans le Top 10 du palmarès des 200 albums du Billboard.

Encore plus fou, en novembre 2022, Taylor Swift a réussi l'exploit de classer les dix morceaux de son nouvel album «Midnights» dans le Top 10 américain. Du jamais vu depuis la création de ce classement il y a plus de 60 ans. Autre fait d'arme et pas des moindres, en 2021, la star a réussi à battre un record détenue depuis plus 55 ans par les Beatles, en hissant trois albums différents - «Folklore», «Evermore» et une réédition de «Fearless» - à la première place des charts britanniques en moins d’un an.

Actuellement en tournée avec son «Eras Tour», la star se produira à Paris du 9 au 12 mai 2024 à la Défense Arena. Entre temps, elle rééditera son album «1989», étoffé de cinq morceaux inédits, dont la sortie a été annoncée pour le 27 octobre prochain.