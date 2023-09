60 ans de la disparition d'Edith Piaf : ces 3 événements à ne pas manquer à Paris

Le 10 octobre 1963, Edith Piaf rendait son dernier souffle à l’âge de 47 ans. A l'occasion du 60e anniversaire de la disparition de La Môme, plusieurs événements sont prévus dans la capitale. Concert, pièce de théâtre… Voici ceux à ne pas manquer sous le ciel de Paris.

Le plus orchestral : «Piaf Symphonique»

Implantée sur l'Ile Seguin, la Seine Musicale accueillera, le 17 octobre prochain, le spectacle «Piaf Symphonique». Et c’est la chanteuse Isabelle Boulay qui montera sur scène pour rendre hommage à cette légende de la chanson française. Tout au long de la soirée, l’artiste québécoise posera sa voix plein de nuances sur les plus grand succès d’Edith Piaf, dont elle s'inspire depuis qu'elle est toute petite, de «La vie en rose», à «Milord», en passant par «La foule». Pour l’occasion, Isabelle Boulay sera accompagnée par l’Orchestre Colonne sur des arrangements originaux du compositeur japonais Nobuyuki Nakajima, qui a également participé à la tournée «Gainsbourg Symphonique».

«Piaf Symphonique», La Seine Musicale, le 17 octobre, à 20h30.

le plus puissant : «Chimène Badi chante Piaf»

Avant de partir en tournée en 2024, Chimène Badi rendra hommage à son idole sur la scène des Folies Bergères. La chanteuse, qui a été bercée par les chansons d’Edith Piaf dès l’âge de 5 ans, sera en concert les 27 octobre et 28 octobre, pour le plus grand bonheur de ses fans, et de ceux d’Edith Piaf, avec qui elle a de nombreux points communs. «Quand je pose mon pied sur scène, quand j'interprète 'Non je ne regrette rien', je raconte l'histoire d'Edith, je raconte aussi la mienne, mais je crois que je raconte l'histoire aussi de plein de gens dans la salle», a déclaré sur Instagram l'ancienne candidate de Pop Stars, qui a sorti un album de reprises d’Edith Piaf en janvier dernier.

«Chimène Badi chante Piaf», Folies Bergères (Paris 9e), du 27 octobre au 28 octobre.

Le plus anachronique : «Piaf est dans la place !»

Sur les planches d’A La Folie Théâtre, Johnny Prieur s’apprête lui aussi à faire revivre le répertoire de La Môme. Enfin, à quelques paroles près. Dans «Piaf est dans la place !», le comédien et humoriste se glisse dans la peau de la chanteuse de Belleville et reprend, sur ses airs les plus emblématiques, des tubes des années 1980 à aujourd’hui. Quels titres aurait aimé chanter Edith Piaf si elle avait vécu à notre époque ? Ceux d’Aya Nakamura ? De Johnny Hallyday ? De Beyoncé ? Peut-être même ceux de IAM, comme «Je danse le Mia» ? Sur scène, Johnny Prieur sera aux côtés du pianiste Matthieu Michard, avec qui il a participé à l’émission «La France a un incroyable talent».

«Piaf est dans la place !», A La Folie Théâtre (Paris 11e), du 3 septembre au 17 décembre.