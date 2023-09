Gayle Hunnicutt, l'actrice de «Dallas», est décédée à l’âge de 80 ans

L’actrice américaine Gayle Hunnicutt, notamment connue pour son rôle dans la célèbre série «Dallas», est décédée à l’âge de 80 ans, vient-on d'apprendre.

La comédienne Gayle Hunnicutt s’est éteinte le 31 août dernier, à l’âge de 80 ans. C’est son ex-mari qui a annoncé cette triste nouvelle dans le Washington Post, sans préciser les causes de son décès.

Au cours de sa carrière, Gayle Hunnicutt est apparue dans une trentaine de séries, dont le célèbre feuilleton télévisé «Dallas», dans lequel elle incarne le personnage de Vanessa Beaumont, le premier amour de John Ross Ewing II, dit J.R (Larry Hagman).

Elle avait également joué dans «Matt Houston», «L'Île fantastique», ou encore dans la série «Sherlock Holmes», avec Jeremy Brett. Originaire du Texas, l'Américaine s'était aussi illustrée sur grand écran.

Gayle Hunnicutt avait notamment décroché un rôle dans «La Maison des Damnés» et dans le film de science-fiction «Un dieu rebelle». On l'a aussi vue dans «Scorpio», avec Burt Lancaster et Alain Delon.

Divorcée depuis 2009, l'actrice laisse derrière elle deux enfants, Edward Jenkins et l’acteur Nolan Hemmings.