Dallas : Quand la fille de la star de la célèbre série racontait les orgies de son père, Larry Hagman

Dans un livre publié en 2016, Kristina Hagman avait livré des détails sur la vie de son père, Larry Hagman, le célèbre J.R. Ewing de la série «Dallas», et des orgies qu’il organisait dans leur maison à Malibu, en Californie.

Une enfance particulière. Star incontournable du petit écran dans les années 1980, Larry Hagman, qui a incarné le personnage de J.R. Ewing dans la série «Dallas» entre 1978 et 1991, était le père de deux enfants, Preston et Heidi Kristina, nés de son union avec Maj Axelsson, une décoratrice d’intérieur suédoise qu’il a épousé en 1954.

Dans le livre «The Eternal Party: Understanding My Dad, Larry Hagman, the TV Star America Loved to Hate» publié en 2016, la fille de l’acteur s’était confiée sur les événements troublants auxquels elle a assisté durant son enfance dans leur maison familiale à Malibu, en Californie, où son père organisait des fêtes et des orgies à toute heure de la journée.

«Presque tous ceux qui ont franchi notre porte étaient des gens que j'ai vu mouillés et nus avant qu'ils ne quittent notre maison. Les gens erraient dans la maison à toute heure du jour et de la nuit, et à l'approche de la puberté, j'ai dû apprendre à virer des mecs nus et ivres de ma chambre», racontait-elle dans des extraits publiés à l’époque par le site américain People.

Kristina explique également que les fêtes dans le jacuzzi étaient une activité qu’ils pratiquaient parfois en famille. Et que leur père avait régulièrement des amants qui venaient à la maison, et restaient dîner avec eux à l’occasion. «Se mettre nue dans le jacuzzi avec mes parents et mon frère, faisait partie de notre quotidien», révélait-elle. «Papa avait des amants (...) des gens que nous connaissions tous, des gens qui faisaient partie de nos vies et qui dînaient régulièrement avec la famille, mais qui étaient aussi ses amis intimes spéciaux», poursuivait la fille du comédien décédé en 2012, à l’âge de 81 ans, des suites d’un cancer de la gorge.