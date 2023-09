«Tous avec le Maroc» : Hoshi, Patrick Bruel, M.Pokora… Voici les stars qui se produiront ce mercredi à Paris pour le concert de soutien

Afin de venir en aide aux sinistrés après le séisme qui a touché le Maroc, un concert caritatif sera organisé ce mercredi soir à Paris, et retransmis en direct à la télévision. Des artistes comme Hoshi, Patrick Bruel et M.Pokora s’y produiront.

Les stars se mobilisent pour le peuple marocain, victime d’un terrible tremblement de terre. Intitulé «Tous avec le Maroc», un grand concert caritatif se tiendra ce mercredi 13 septembre, à partir de 21h10, au Dôme de Paris-Palais des Sports. Cet événement est organisé «en partenariat avec La Croix-Rouge française et au profit du Croissant-Rouge marocain», a précisé dans un communiqué la chaîne M6, qui retransmettra en direct le show.

Les chanteurs Hoshi, Patrick Bruel et M.Pokora se produiront sur scène. Parmi les artistes annoncés figurent également Claudio Capeo, Faudel, Natasha St Pier, Tina Arena, Yves Duteil, La troupe de Molière, Joseph Kamel et Ycare.

Selon le dernier bilan, ce séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a fait près de 2.900 morts depuis vendredi dernier. Il a dévasté des villages entiers de maisons en terre ou en argile dans une zone montagneuse du Haut-Atlas, où les éboulements ont encore rendu plus difficile l'accès aux villages sinistrés.