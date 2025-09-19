Journées du patrimoine 2025 : ces impressionnants chantiers du Grand Paris Express à visiter ce samedi

A l'occasion de la 42e édition des Journées du patrimoine, la Société des grands projets ouvre, ce samedi 20 septembre, les portes de 13 chantiers du Grand Paris Express au public.

Des infrastructures mêlant défi technique et prouesses artistiques. La Société des grands projets ouvre, ce samedi 20 septembre, les portes de 13 chantiers des futures gares du Grand Paris Express.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, petits et grands pourront à la fois visiter ces écrins de technologies, et échanger directement avec celles et ceux qui ont imaginé ces gares.

Le point, notamment en images, sur certaines d'entre elles pour un événement qui se tiendra tout au long de la journée, de 9h30 à 17h30.

Issy (ligne 15 sud)

Les équipes de la Société des grands projets vont dévoiler pour la première fois au grand public le chantier de la future gare d'Issy.

A terme, plus de 150.000 voyageurs transiteront chaque jour par ce pôle implanté dans le quartier Léon-Blum.

©Brunet Saunier Architecture / Gérard Rollando / Société des grands projets

Surnommée la «gare aux mille reflets» en raison de ses nombreuses vitres au niveau de la salle d'échanges, cette dernière plonge à 21 mètres de profondeur.

©Brunet Saunier Associés / Cyrus Cornut / Société des grands projets

Côté pratique, les futurs usagers de la ligne 15 sud, dont l'ouverture est toujours prévue pour le quatrième trimestre de 2026, pourront rejoindre le RER C à pieds, en traversant un tunnel souterrain.

Massy-Palaiseau (ligne 18)

Autre écrin ouvert aux curieux ce samedi, la gare de Massy-Palaiseau, qui s'imposera à terme comme une des plus importantes de la ligne 18, sera présentée.

L'infrastructure bénéficie d'une luminosité sans pareille au niveau zéro, puisque le soleil pénètre les impressionnantes baies vitrées.

©Richez Associés / Cyrus Cornut / Socété des grands projets

Le chantier est sur le point d'être achevé, avec une ouverture aux usagers attendue pour 2026.

©Richez_Associés / Cyrus Cornut / Société des grands projets

Située à trois arrêts du terminus Aéroport d'Orly, desservie depuis des mois par la ligne 14 du métro parisien, la gare de Massy-Palaiseau offrira une correspondance avec les RER B et C, ainsi que le tramway T12, ou encore la ligne V du Transilien (Massy-Palaiseau - Versailles-Chantiers).

Noisy-Champs (ligne 15 sud, 16 et RER A)

Bien plus au nord-ouest, la gare de Noisy-Champs, à cheval sur les communes de Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne sera aussi accessible aux badauds à l'occasion de l'édition 2025 des Journées du patrimoine, ce samedi 20 septembre.

©Agence duthilleul / Cyrus Cornut / Société des grands projets

La station desservie par les lignes 15 sud et 16 du Grand Paris Express a pour particularité l'adoption du bois brut comme matériau principal destiné aux armatures.

Un choix détonnant mais assumé, surtout après avoir réalisé un toit en spirale.

©Agence duthilleul / Cyrus Cornut / Société des grands projets

La gare de Noisy-Champs accueillera à terme, 150.000 voyageurs par jour, qui pourront gagner le RER A directement après être descendus du métro 15 sud, ou bien de la ligne 16 du Grand Paris Express.

châtillon-Montrouge (ligne 15 sud, 13 et T6)

Dernière de cette sélection, la gare de Châtillon-Montrouge va elle-aussi accueillir petits et grands ce samedi 20 septembre.

Localisée à la jonction des trois communes altoséquanaises Châtillon, Montrouge et Bagneux, elle deviendra dans quelques mois un point névralgique de l'ouest de la ligne 15 sud.

©Laurent Grasso - ADAGP / David Trottin / Cyrus Cornut / Société des grands projets&amp;amp;amp;nbsp;

En effet, cette gare accueillera en plus la ligne 13 du métro parisien ainsi que le tramway T6.

«Elle desservira les quartiers alentours et leurs 38.000 habitants dans un rayon d’un kilomètre. 95.000 voyageurs par jour sont attendus en transit», indique la SGP.

©Laurent Grasso - ADAGP / David Trottin / Cyrus Cornut / Société des grands projets&amp;amp;amp;nbsp;

Côté style, on retrouve, dans une moindre mesure, un jeu d'escaliers qui rappelle une autre gare de la ligne 15 sud située non loin, celle de Villejuif Gustave-Roussy.

CNEWS s'y était d'ailleurs rendu en janvier dernier, pour y rencontrer son architecte Dominique Perrault, à qui l'on doit également d'autres édifices de taille tels que la que la BnF (Bibliothèque nationale de France).

En plus de cette sélection, les gares de Champigny Centre, le Vert de Maisons, les Ardoines, Villejuif-Louis Aragon, Arcueil-Cachan, Clamart, la Courneuve Six Routes, Sevran-Beaudottes ou encore Université Paris-Saclay accueilleront les visiteurs sur leurs chantiers ce samedi.