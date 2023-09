Visite de Charles III : de quoi parle le roman de Romain Gary offert par Emmanuel Macron ?

A l'occasion de la visite d'État du Roi Charles III en France, le président Emmanuel Macron va offrir au souverain britannique une édition originale des «Racines du ciel», de Romain Gary. Cet ouvrage a pour thème principal la protection de la faune africaine.

Ce mercredi, Emmanuel Macron va offrir deux présents au Roi Charles III, à l’occasion de sa visite d’Etat en France. Le premier est une médaille en hommage aux combats que le souverain mène en faveur de l'environnement, et le deuxième est un ouvrage. Le chef de l’Etat va en effet lui remettre une édition originale des «Racines du ciel», un roman écrit par Romain Gary. Mais de quoi parle-t-il ?

Publié en 1956, cet ouvrage, qui a obtenu le prestigieux prix Goncourt, a pour thème central la protection de la planète et de la faune africaine. Ce cadeau fait ainsi écho à la «coopération ancienne du Président de la République et du roi Charles en faveur de la biodiversité», a souligné l'Élysée.

la défense des éléphants

Plus précisément, l’histoire se déroule dans l’ancienne Afrique Équatoriale Française (A.E.F), entre 1953 et 1955. Divisée en trois parties, cette épopée de 495 pages met en scène Morel, un Français rescapé d’un camp de concentration. Sur fond de lutte pour l'indépendance, ce dernier va entreprendre une campagne pour la défense des éléphants, massacrés par milliers par les trafiquants d'ivoire.

Pour mener à bien son combat, Morel va alors sillonner le pays pour faire signer une pétition. «J’ai là une pétition qui demande l’abolition de la chasse à l’éléphant sous toutes ses formes, à commencer par la plus ignoble, la chasse pour le trophée - pour le plaisir, comme on dit. C’est le premier pas, et ce n’est pas grand-chose. Ce n’est vraiment pas trop demander. Je serais heureux si vous pouviez signer là...», peut-on lire.

Après quoi Morel va adopter des méthodes de moins en moins pacifiques. Pour tenter de faire réellement bouger les choses, il va notamment sortir les armes et incendier des dépôts d'ivoire. D’abord considéré comme un héros aux yeux de la population locale, Morel va ensuite être accusé de préférer les bêtes aux hommes, et d’être un fauteur de troubles. A la fin du roman, il est recherché par l’administration coloniale et disparaît dans la savane, seul.

deux prix Goncourt pour romain gary

Pour rappel, le prix Goncourt ne peut être décerné qu'une seule fois à un même écrivain. Pourtant, Romain Gary a été récompensé deux fois : pour «Les Racines du ciel» donc, sous son nom usuel (en sachant qu’il est né Roman Kacew), et une seconde fois en 1975 pour «La Vie devant soi», paru sous le nom d’emprunt d’Émile Ajar.

Avant que la supercherie ne soit révélée en 1980, après la mort de l'auteur, Romain Gary avait demandé à son neveu de se faire passer pour Emile Ajar auprès des médias.