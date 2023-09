Visite de Charles III : voici les 6 erreurs à ne pas faire devant le roi et la reine Camilla

Le roi britannique Charles III est en visite d’État en France à compter de ce mercredi 20 septembre. Face à lui, un protocole strict qu’il faut respecter à la lettre. Voici alors les gestes à ne pas faire devant le monarque.

C’est intrigant. À compter de ce mercredi 20 septembre, et pour une durée de trois jours, la France doit se mettre à l’heure anglaise. Et pour cause, la venue du monarque britannique Charles III s'annonce dense pour le roi, à commencer par l’Arc de Triomphe et un dîner au Château de Versailles.

Cette visite pourrait également attirer la foule dans les rues de France, que ce soit à Paris ou à Bordeaux. Ainsi, un protocole strict est en vigueur chez nos voisins britanniques afin de pouvoir approcher Charles et Camilla.

Saluer le couple royal

Comme l’indique la famille royale sur son site internet, «il n'y a pas de code de comportements obligatoire pour rencontrer un membre de la famille royale». Toutefois, des erreurs peuvent être commises à commencer par le fait de «saluer le roi et la reine».

En effet, si l’on croise Charles III, les hommes doivent courber l’échine et faire une inclinaison du cou (de la tête uniquement) tandis que les femmes doivent faire une petite révérence, un geste traditionnel datant de la société d’Ancien Régime et exprimant la considération au couple royal.

Ainsi, pour s’adresser à Charles III, il faut dire «Votre majesté». Lorsque l’on s’adresse à la reine Camilla, il faut dire «Votre Altesse royale». Le tout en regardant le couple royal les yeux dans les yeux.

Toucher le couple royal

Le protocole de la monarchie anglaise interdit aux personnes qui seront amenées à rencontrer Charles III de le toucher. Il s’agit, là, d’une tradition ancestrale.

Concrètement, dans l’Histoire, les monarques devaient leur place et leur pouvoir à Dieu, ils étaient d'ailleurs considérés comme sa représentation sur Terre. Cela les rendaient donc intouchables, ainsi que les membres de leur famille, puisqu'ils étaient considérés comme des êtres divins.

En 2004, Jacque Chirac avait fait l’erreur de toucher brièvement le bras de la reine Elizabeth II. Un geste qui a beaucoup fait réagir de l’autre côté de la Manche.

Parler au couple royal sans s'être / avoir été présenté

Charles III et Camilla seront ce mercredi soir à Versailles. Ils sont conviés à un dîner dans la galerie des Glaces du château avec plus de 150 invités, parmi eux des membres du gouvernement, des grands patrons et quelques personnalités.

Selon le protocole de la monarchie anglaise, il faut se présenter ou avoir été présenté avant d’adresser la parole au roi ou à la reine. De ce fait, chaque convive devra donc se présenter ou être présenté à Charles III et à Camilla avant de pouvoir déguster le somptueux repas.

Tourner le dos au roi

Si jamais l’on croise Charles III à Paris, à Versailles ou à Bordeaux, il ne faut jamais lui tourner le dos. Cette attitude est considérée comme une impolitesse. Lorsque les invités veulent se retirer, ils saluent le roi, reculent de quelques pas en arrière, se retournent et s'en vont.

Se prendre en selfie avec le couple royal

Bien que la famille royale est habituée à vivre devant les objectifs et qu’elle soit prise en photo des milliers de fois par an, les selfies avec les monarques sont strictement interdits. En effet, cela est même considéré comme un comportement vulgaire.

Consommer des coquillages, des boissons gazeuses et de l’ail

Cela peut être surprenant, mais les membres de la famille royale ont l’interdiction de consommer des coquillages afin de ne pas risquer une intoxication alimentaire. Aussi, lorsque l’on est invité à la table du roi, il faut éviter de boire des boissons gazeuses dans le but d’éviter les remontées incongrues.

Enfin, les cuisiniers ne doivent pas mettre d’ail dans les plats pour que les membres de la famille royale puissent garder une haleine agréable pour leurs interlocuteurs.