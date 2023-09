Mark Wahlberg explique être devenu producteur à cause d'acteurs comme Tom Cruise, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio

Dans un entretien accordé au magazine Cigar Aficionado, Mark Wahlberg a révélé être devenu producteur après avoir réalisé qui lui était impossible de rivaliser avec des acteurs comme Tom Cruise, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio pour certains rôles.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Mark Wahlberg est peut-être une star du cinéma. Mais ce n’est pas pour autant que la frustration est exempte de son quotidien. Le comédien a confié au magazine américain Cigar Aficionado qu’une des raisons qui l’ont poussé à produire ses propres films est qu’il ne souhaitait plus être le second choix après les acteurs de renoms que sont Tom Cruise, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

«Je suis devenu producteur par nécessité. Je ne voulais plus attendre que Brad Pitt ou Tom Cruise, ou n’importe quel autre acteur qui était mieux placé que moi, ceux qui étaient les acteurs incontournables à l’époque, comme Leonardo DiCaprio, décline les rôles jusqu’à ce que je puisse m’en saisir. J’ai toujours été proactif pour trouver des projets et des choses que je pouvais produire, que je savais être bon pour moi, pour créer mon propre destin», confie-t-il.

Un changement de profession

Mark Wahlberg laisse également entendre qu’il pourrait faire le choix de se concentrer plus sur son métier de producteur à l’avenir, ce qui implique moins de tournages en tant qu’acteur. «Je travaille plus que jamais actuellement. Certaines entreprises, vous les bâtissez, vous les transmettez, ou vous en sortez. Peut-être que ce sera le cas avec mes enfants, nous verrons quels seront leurs désirs, mais je ne pense pas continuer à enchaîner les tournages au rythme qui est le mien aujourd’hui. C’est certain. Car c’est clairement le plus difficile», poursuit-il.

Après une année 2022 chargée, avec des apparitions au générique de «Uncharted», «Me Time : Enfin seul ?», ou encore «Père Stu : un héros pas comme les autres», Mark Wahlberg sera prochainement à l’affiche de «The Family Plan», produit par Apple avec Michelle Monaghan, et «Our man from Jersey», avec Halle Berry.