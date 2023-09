Marvel : pourquoi Jeremy Renner voulait-il voir son personnage mourir dès le premier «Avengers» ?

Jeremy Renner a fait ses débuts sous les traits de Clint Barton, alias Hawkeye, dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) en 2011, avec une apparition furtive dans «Thor». Mais après le premier «Avengers», le comédien avait été déçu par son personnage, au point de vouloir sa mort.

Le rôle d’une carrière. Pour n’importe quel acteur à Hollywood, réussir à obtenir un rôle majeur dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) – et qui plus est au sein des Avengers – est un rêve qui devient réalité. Avec la certitude, ou presque, de pouvoir l’incarner au fil des années. Mais pour Jeremy Renner, la concrétisation de ce rêve s’est rapidement transformée en cauchemar. Le comédien a incarné Clint Barton, alias Hawkeye, une première fois dans «Thor» en 2011. Cet archer hors pair était un agent du S.H.I.E.L.D. en charge de veiller sur Mjolnir. le mythique marteau du superhéros.

Sa seconde apparition se fera un an plus tard, dans le premier volet d’«Avengers» où, dès l’entame du film, Clint Barton se retrouve sous l’emprise de Loki, répondant à ses ordres comme un simple robot. C’est précisément ce manque total de complexité et de subtilités du personnage qui vont déplaire à Jeremy Renner. Heureusement pour lui, son amie Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, va réussir à le libérer de l’envoûtement de Loki. Horrifié par ses actes passés, Hawkeye termine le film en se battant aux côtés des Avengers.

Une persévérance récompensée

Ce dernier sursaut de son personnage à la fin du film n’aura toutefois pas été suffisant pour satisfaire Jeremy Renner. Lors des interviews données pour la promotion d’«Avengers», et malgré les critiques positives (la pauvreté de son personnage par rapport à celui des comics avait été pointée du doigt par les fans cependant), l’acteur n’hésitait pas à dire à qui voulait l’entendre qu’il n’aurait aucun problème à voir son personnage mourir tant il lui semblait impossible de développer sa personnalité à l’écran.

Cette frustration ne sera, heureusement, que passagère. En 2015, dans «Avengers : l’Ère d’Ultron», le scénario permettra de révéler l’existence de l’épouse de Clint Barton, Laura, avec laquelle il a deux enfants. Avec un troisième en route. On le voit également s’interroger sur le fait d’évoluer auprès des autres membres des Avengers qui, contrairement à lui, disposent de superpouvoirs pour la plupart. Il aura même une réplique délicieuse, au début du film, où après avoir envoyé une flèche électrifiée dans une tête avant qu’elle ne prenne le contrôle de son esprit, il lance : «J’ai déjà donné le contrôle de mon esprit. J’ai pas aimé». Un clin d’œil appuyé à la première version de personnage dans le MCU.

Le personnage de Clint Barton/Hawkeye n’a cessé d’évoluer dans le bon sens depuis, jusqu’à atteindre son point culminant avec la série «Hawkeye» sur Disney+, dans laquelle il donne la réplique à Hailee Steinfeld. Et qui a définitivement réconcilié l’acteur avec le MCU. «Je ne veux plus qu’il meurt aujourd’hui. J’ai la chance de pouvoir continuer à le développer, et il y a des supers idées qui arrivent. Des idées très cool. Des supers morts ! Et des façons de mourir étonnantes !», avait-il ironisé après la sortie de «Captain America : Civil War» en 2016.