Tout savoir sur le musée des mathématiques, qui ouvre ses portes ce samedi à Paris

Premier musée d'Europe entièrement consacré aux mathématiques, la Maison Poincaré ouvre ses portes ce samedi 30 septembre, à Paris. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau lieu, qui s’adresse autant aux amoureux des chiffres, qu’à ceux pour qui les maths restent une grande énigme.

Comment est né ce musée ?

Ce nouveau musée, qui s’étend sur plus de 900 m2, a été créé sous l’impulsion de Cédric Villani, célèbre mathématicien français, lauréat de la médaille Fields en 2010, et ancien député. Installée au cœur du quartier Latin de Paris, la Maison Poincaré se trouve au sein même de l’Institut Henri Poincaré (IHP), le centre de recherches mathématiques du CNRS et de Sorbonne Université.

«Notre idée est d'arriver à faire dialoguer les scolaires, le public, avec les chercheurs et chercheuses qui fréquentent notre institut», a affirmé à l'AFP la mathématicienne et directrice de l'IHP, Sylvie Benzoni.

Quel est le public visé ?

Cet espace ludique et de partage s’adresse autant aux initiés qu’à ceux qui pensent être allergiques aux mathématiques. Il a été pensé pour tous les publics à partir de la 4e, qui correspond à peu près au niveau théorique minimum de la population générale, rappelle Sylvie Benzoni. «L’objectif de ce musée est aussi de contribuer à augmenter le niveau général de culture mathématique», a-t-elle déclaré, alors qu’en France le niveau des écoliers dans cette matière décline, et qu'elle n'a été réintégrée au tronc commun de Première que sous forme d'option.

Comment s’organise ce lieu ?

Pour présenter les mathématiques comme une matière vivante, le musée se compose de sept espaces, tous pensés autour d’un verbe d’action : connecter, devenir, partager, inventer, modéliser, visualiser, respirer. On y aborde les mathématiques à travers des vidéos, des jeux, des manipulations et des dispositifs audio ou encore des objets de collection. Par exemple, les visiteurs pourront participer à un jeu interactif pour appréhender le mouvement des foules, plonger dans le langage des mathématiques avec un «chuchoteur de formules», ou encore comprendre ce qui compose le son et ainsi se familiariser avec plusieurs concepts, comme «la transformée de Fourier».

Quelle est la première exposition ?

Le musée des mathématiques accueillera une exposition temporaire par semestre, faisant écho à l’actualité. Et la toute première sera consacrée à l’intelligence artificielle (IA). De la reconnaissance d’images, aux chatbots, en passant par la machine imbattable au jeu de Nim, chacun pourra tester plusieurs technologies de l’IA, et comprendre leur fonctionnement. Baptisée «Entrez dans le monde de l'IA» et visible jusqu’au 6 avril 2024, cette exposition, accessible dès 12 ans, retrace l’histoire des idées et des inventions autour de l’IA, tout en invitant le public à s’interroger sur les impacts qu'elle peut avoir sur la société actuelle.

Musée - Maison Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie (Paris 5e), à partir de 5 euros, ouverture ce samedi 30 septembre.