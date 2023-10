La sphère : tout savoir sur cette salle de spectacle à 2 milliards de dollars située à Las Vegas

Inaugurée vendredi par le groupe U2 lors d’un concert spectaculaire, La sphère, nouvelle salle de spectacle immersive à Las Vegas (Etats-Unis), fait sensation. A l’image de la ville, elle est démesurée et hors norme.

Il fallait débourser au minimum 400 dollars, soit près de 380 euros, pour assister au concert de U2 qui s’est produit vendredi 29 septembre au sein de La sphère, cette nouvelle salle de concert unique au monde inaugurée à Las Vegas, aux Etats-Unis.

© RICH FURY/REUTERS

Conçue comme un vaisseau spatial, cette structure qui a coûté plus de 2 milliards de dollars (1,90 milliard d'euros), est recouverte d'un écran de 1,2 million de LED. A l'intérieur, quelque 164.000 haut-parleurs sont disposés pour un rendu époustouflant.

© RICH FURY/REUTERS

Ce dôme d’une hauteur de 112 mètres et d’une largeur de 157 mètres, peut accueillir 18.600 personnes, soit quasiment l’équivalent de l’Accor Arena à Paris.

Un bijou de technologie qui va révolutionner les concerts

Surtout, cette salle innovante imaginée par l’homme d’affaires américain James Nolan, déjà à la tête du Madison Square Garden à New York, permet des projections vidéo sur les trois-quarts des murs et du plafond pour une immersion totale.

A noter que cette sphère peut prendre l'apparence d'un ballon de basket, d'un globe terrestre, voire même d'un œil géant.

© Greg Doherty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

«(Elle) est visible depuis le Strip de Las Vegas, des centaines de chambres d'hôtel, le monorail, et même le ciel», indiquent les propriétaires des lieux sur le site officiel. Un petit bijou de technologie qui va donc révolutionner le monde de la musique et du spectacle, et devrait assurément intéresser les publicitaires.

Bono et sa formation irlandaise s’y produisent jusqu’en décembre prochain avec une série de 25 concerts pendant lesquels ils reprennent l’intégralité de l’album «Achtung Baby», sorti en 1991.