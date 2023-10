Nouvelle tournée de Michel Sardou : les spectateurs conquis

Ce mardi soir, Michel Sardou a donné à Rouen le premier concert d’une tournée de soixante dates devant un public conquis.

Cinq ans après ses adieux à la Seine musicale, Michel Sardou a fait son retour sur scène à Rouen, première date réussie d’une nouvelle tournée qui a ravi les 5.000 spectateurs du Zénith.

«Merci et bonsoir ! Je suis vraiment, vraiment, très heureux de vous retrouver ! Ça faisait longtemps. Ça fait vraiment chaud au cœur !», a lancé Michel Sardou, 76 ans, avant de remercier «une personne qui se planque dans la salle et qui fait que je suis de retour». Un clin d’œil à son épouse Anne-Marie Périer qui l’a poussé à reprendre le micro en le menaçant de le quitter, a-t-il, à plusieurs reprises, raconté.

Pour composer son spectacle, le chanteur aux 26 albums studios a puisé dans son répertoire riche de 350 chansons. «Les Lacs du Connemara», «Une fille aux yeux clairs», «Marie-Jeanne», «Le Bac G», «La Riviere de notre enfance», «Vladimir Ilitch», «Je vole»... Accompagné de 22 musiciens dont le guitariste Pierre Billon, son ami d’enfance, et six choristes, Michel Sardou, tout de noir vêtu, a durant plus d'une heure égrené ses tubes entrés dans la mémoire collective, agrémentant quelques-uns son show de quelques anecdotes, se rappelant notamment d’un mythique duo lors d'un concert au Parc de Sceaux pour rendre hommage à Johnny Hallyday avec «Quelque chose de Tennessee».

C’est sur «Comme d'habitude» qu’il a entamé son final avant de clôturer le show sur l'instrumental des «Lacs du Connemara», sous les applaudissements nourris d’un public debout pour saluer son idole.



Le marathon scénique de Michel Sardou est donc bien lancé. Sa tournée «Je me souviens d’un adieu» passera par les plus grandes scènes de France avant un final qui s’annonce grandiose à Paris La Défense Arena (Nanterre) les 16 et 17 mars 2024.