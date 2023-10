Prix Nobel de littérature : le dramaturge norvégien Jon Fosse récompensé

Le prix Nobel de littérature 2023 a été attribué au Norvégien Jon Fosse.

Le Norvégien Jon Fosse a reçu ce jeudi 5 octobre le prix Nobel de littérature 2023 «pour ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l'indicible».

Il succède à la Française Annie Ernaux, récompensée l’année dernière pour «le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle».

A propos de sa nomination par le comité Nobel, l'écrivain de 64 ans a déclaré à la chaîne publique norvégienne NRK avoir «été surpris (…) mais en même temps pas trop». «Je me suis prudemment préparé au fait que cela pourrait se produire ces dix dernières années. Mais croyez-moi, je ne m'attendais pas à avoir le prix aujourd'hui, même s'il y avait une chance», a-t-il expliqué.

L’auteur et essayiste est surtout connu pour son travail de dramaturge. Un genre auquel il s’est d’abord adonné par nécessité financière, mais qui lui assurera sa notoriété internationale. Après «Et jamais nous ne serons séparés», sa première pièce en 1994, s'enchaîneront notamment «Un jour en été», «Rêve d'automne» ou encore «Je suis le vent».

Avec Henrik Ibsen, Jon Fosse est aujourd’hui le dramaturge norvégien le plus joué, note ainsi les éditions de L’Arche, qui publient ses pièces en France. Ses œuvres sont traduites dans plus de quarante langues.

Une écriture du silence

S'émancipant des règles classiques, il fait fi de l'intrigue, réduite à un strict minimum, et recourt à une langue simple et dépouillée où la clé de compréhension est dans le rythme, la musicalité et les pauses.

Bien qu'extrêmement difficiles à monter, ses pièces trouvent d'influents relais à l'étranger. En 2007, le Daily Telegraph le place au 83e rang dans un classement des 100 génies vivants.

Né à Haugesund, en Norvège, en 1959, il a fait ses débuts littéraire en 1983 avec «Rouge, Noir», un roman où un jeune homme règle ses comptes avec le piétisme, mouvement religieux protestant. Un ouvrage qui fait écho à sa propre histoire. Le style, marqué par de nombreuses projections dans le temps et une alternance des points de vue, deviendra sa marque de fabrique. Suivent, entre autres, «La Remise à bateaux» (1989), qui lui gagne l'estime de la critique, et «Melancholia» I et II (1995-96), une autre œuvre majeure.

Son dernier coup de maître, «Septologien» - sept chapitres répartis en trois volumes pas encore traduits - exploite la rencontre d'un homme avec une autre version de lui-même pour soulever des questions existentielles avec, comme toujours, une ponctuation parcimonieuse et imprévisible.

En recevant cette année le prix Nobel de Littérature, Jon Fosse a notamment devancé la femme de lettres russe et opposante au Kremlin, Lioudmila Oulitskaïa, ou encore Salman Rushdie, célèbre écrivain britannique poursuivi par une fatwa et victime d'un grave attentat en août 2022.

La dernière fois qu'un Nobel de littérature a été attribué à un Norvégien remonte à 1928, lorsque l'écrivaine Sigrid Undset l'a obtenu. Jon Fosse est le quatrième Norvégien à obtenir le prestigieux prix.