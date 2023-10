Vacances de la Toussaint 2023 : 10 spectacles à voir en famille à Paris

Les vacances de la Toussaint commenceront le 21 octobre prochain, avec comme toujours une foule de nouveaux spectacles jeunesse à découvrir et à partager en famille à Paris.

Du grand retour du «Soldat rose» aux aventures de «Denver», le célèbre dinosaure des années 1990, en passant par de nouvelles adaptations de contes intemporels, tour d’horizon de ce qui attend les enfants, les ados et les familles sur scène cet automne.

«Le Soldat rose» de retour pour ses 15 ans

Le célèbre conte musical composé par Louis Chedid et écrit par Pierre-Dominique Burgaud fête ses 15 ans cette année. Sorti en 2006 sous la forme d’un disque interprété par des stars de la chanson, avant d’être adapté sur scène en 2008 avec un immense succès, «Le soldat rose» est de retour sur les planches, dans une nouvelle mise en scène signée Julien Alluguette. Avec à la clef, la fabuleuse histoire d'amitié d'un enfant lassé par le monde des adultes, et d'un petit soldat rose dont personne ne veut. Un récit porté par des tubes bien connus, qui ont décroché le titre de meilleur album de l'année en 2007, lors des Victoires de la musique.

Le soldat rose, du 20 octobre au 15 novembre, Grand Rex, Paris 2e, et en tournée à travers l'Hexagone.

Denver débarque sur les planches

«Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore». Le dessin animé des années 1990 «Denver, le dernier dinosaure» fait pour la première fois l’objet d’une adaptation en comédie musicale, sous la houlette d’Arthur Jugnot et Guillaume Bouchède, à la mise en scène. Un projet qui reprend l’histoire d’origine. Celle d’une bande de quatre jeunes qui se lie d’amitié avec le dino rocker aux lunettes et à la guitare électrique roses, qu'ils vont devoir protéger d’un producteur véreux.

Un récit campé par une dizaine de comédiens, et orchestré par une équipe technique 5 étoiles : Juliette Azzopardi aux décors, Bérengère Roland aux costumes («Le porteur d'histoire», «La course des géants») et Romain Trouillet à la musique, à qui l'on doit notamment les arrangements musicaux d'«Edmond» et des «Producteurs» dernièrement.

Denver le dernier dinosaure, à partir du 14 octobre, Théâtre de la Renaissance, Paris 10e.

Guignol prend vie dans une comédie musicale

Guignol, marionnette incontournable des spectacles jeunesse, se lance dans une nouvelle aventure et s’apprête à prendre forme humaine sur scène pour sauver son théâtre. Baptisée «Guignol le spectacle», cette création musicale, imaginée et composée par l’artiste Sorel et mise en scène par Ned Grujic, grand habitué des comédies musicales (Fame, Hair Spray, Frankenstein junior, La famille Addams…), porte un nouveau regard sur ce personnage emblématique, confronté avec sa bande à la méchante Betty et au Teigneux.

Guignol le spectacle, à partir du 14 octobre, Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Paris 14e.

Les aventures de Pinocchio selon Olivier Solivérès

Spécialiste des spectacles jeunesse drôles et enchanteurs, Olivier Solivérès dévoile sa nouvelle création. Après «Ados», «Le bossu de Notre Dame», «Blanche neige et les sept nains» ou encore «Space Wars», il revisite cette fois «Les aventures de Pinocchio», emblématique conte initiatique de Carlo Collodi. Un septième spectacle pour enfants qui raconte en musique avec humour, poésie et effets spéciaux l’histoire de ce petit pantin de bois.

Les aventures de Pinocchio, à partir du 14 octobre, Théâtre des Mathurins, Paris 8e.

Winnie a droit à sa comédie musicale

Pour les tout-petits, dès 3 ans, Winnie prend lui aussi d'assaut les planches à la Toussaint. Dans «Winnie et le coffre aux merveilles», Christophe Robin, devenu adulte, a remisé ses peluches au grenier. Sa fille Violette va leur redonner vie et suivre le célèbre ourson et sa bande imaginés par Alan Alexander Milne et illustrés par Ed Shepard. Une comédie musicale de Nicolas Nebot (Jules Verne, Les Mystérieuses Cités d’or, Smile…) qui convoque sur les planches des marionnettes grandeur nature.

«Winnie et le coffre aux merveilles», à partir du 15 octobre, Théâtre des Nouveautés, Paris 9e.

Spamalot, un spectacle à partager avec ses ados

Envie de passer un moment réjouissant en famille ? Dix ans après avoir signé avec succès la première adaptation française de «Spamalot», PEF reprend du service et dévoile une nouvelle version de cette comédie musicale éponyme des Monty Python, adaptée de leur film culte «Sacré Graal» sorti en 1975. Une parodie hilarante de la légende arthurienne interprétée par une vingtaine de comédiens dirigés par l'ex-Robin des bois, qui se glisse également dans le costume du roi Arthur. En résulte un spectacle musical qui convoque sur scène lapins tueurs, comptes français et gags en cascade, pour faire voir «le bon côté de la life».

Spamalot, actuellement, Théâtre de Paris, Paris 9e.

Victor vers le futur, un show imaginé par Jeff Panacloc

Jeff Panacloc signe et met en scène son premier spectacle familial. Avec «Victor vers le futur», le célèbre ventriloque s'inspire et parodie la saga Retour vers le futur. L’histoire de Victor, 14 ans, qui après une énorme gaffe se lance dans une aventure pour changer le cours des choses, et remonter le temps grâce à son frigo et son ami Paul. Un spectacle musical qui titille la curiosité.

«Victor vers le futur», à partir du 7 octobre, Palais des glaces, Paris 10e.

Kid Manoir, un troisième volet avec Anaïs Delva

Après deux spectacles à succès ayant réuni 300.000 spectateurs, la comédie musicale «Kid Manoir» revient avec un troisième opus campé par Anaïs Delva, voix française de la reine des Neiges, dans le rôle de Malicia. Quinze ans après «La Potion interdite», suivi en 2012 de «La malédiction du pharaon», ce nouveau chapitre baptisé «Le secret de la sorcière» investit cet automne le théâtre Hébertot. Reprenant le concept qui a fait le succès des deux premiers volets, le spectacle réunit quatre candidats comédiens confrontés à des épreuves, afin de remporter le jeu présenté par Malicia. Sauf que ledit jeu est interrompu cette fois par l’intrusion d’une sorcière maléfique. Qui aura le courage de l’affronter ?

Kid manoir : le secret de la sorcière, à partir du 21 octobre, Théâtre Hébertot, Paris 17e.

«Les Odyssées» de retour sur scène

Transposé pour la première fois sur scène l’année dernière, le podcast jeunesse de France Inter «Les Odyssées» est de retour pour les vacances de la Toussaint. L’occasion de suivre les investigations du bureau d'enquête des Odyssées, et de découvrir l’histoire de grandes figures historiques aux parcours incroyables. Sur les planches, ils voyageront de l’antiquité à nos jours à la découverte de trois aventures épiques dans les pas de Jeanne Barret, première femme à avoir fait le tour du monde, d’Howard Carter lors de sa découverte inespérée du tombeau de Toutankhamon, mais aussi des trois astronautes de la mission Apollo 13, avec une question : arriveront-ils à regagner la terre ?

«Les odyssées le spectacle», à partir du 21 octobre, Théâtre Libre, Paris 10E.

Les Folies Gruss fêtent leurs 50 ans

Les Folies Gruss célèbrent cette année leurs 50 ans et signent pour l'occasion un spectacle anniversaire. Equestre et aérien, ce show pensé comme une comédie musicale réunit pas moins de 50 chevaux, 25 artistes et deux chanteurs - Candice Parise et Xavier Ducrocq - autour d'une histoire inédite : celle de Louise, jeune chanteuse venue passer un casting pour intégrer la troupe. Un rêve qu'elle cultive depuis l'enfance. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Les Folies Gruss, à partir du 21 octobre, Carrefour des Cascades, Paris 16e.