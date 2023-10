Vacances de la Toussaint : ces 5 films d'animation à voir au cinéma en famille

Pourquoi ne pas profiter des vacances de la Toussaint pour aller au cinéma en famille ? A l'affiche, cinq longs-métrages d'animation destinés aussi bien aux enfants qu'aux parents.

«La Pat’ Patrouille : la super patrouille, le film» ( 11 octobre)

Deux ans après un premier volet qui a attiré plus d'1,5 million de spectateurs en salles, la Pat’ Patrouille signe son retour sur grand écran pour de nouvelles aventures canines. Alors qu’une météorite s’est écrasée sur Aventureville, les célèbres chiots héritent de super pouvoirs, y compris Stella, la plus petite de la bande. Mais leur ennemi juré Monsieur Hellinger va faire équipe avec un savant fou pour faire régner la terreur.

«Nina et le secret du hérisson» (11 octobre)

Réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, et avec les voix, entre autres, d’Audrey Tautou et Guillaume Canet, ce film s’intéresse à une jeune héroïne, Nina, qui chaque soir écoute sagement les contes que lui raconte son papa. Un jour, ce dernier, qui connaît d’importantes difficultés au travail, n’a pas le cœur à lui lire une histoire. Nina décide de lui redonner le sourire en partant, avec son meilleur ami Mehdi et un fameux hérisson, à la recherche d’un trésor qui pourrait changer la vie de toute la famille. Un polar sur fond d’injustice sociale qui offre plusieurs niveaux de lecture.

«Les Trolls 3» (18 octobre)

Et de 3 pour les Trolls et les studios Dreamworks. Officiellement en couple, Poppy et Branch filent le parfait amour. Mais cette quiétude va connaître quelques remous quand Floyd, l’un des frères de Branch, donne signe de vie alors que la fratrie ne s’était pas revue depuis des années. Ils vont devoir reformer le boys-band du passé pour lutter contre un groupe de musique concurrent redoutable. Dans la version française, on retrouve les voix de Vitaa, Amel Bent et M. Pokora.

«Linda veut du poulet !» (18 octobre)

La petite Linda aime le jaune, ses copines, mais surtout la sublime bague de sa maman Paulette, qu’elle n’a pas le droit de porter à l’école. Quand ce bijou disparaît, la coupable est rapidement pointée du doigt et punie.

Mais Paulette se rend compte que Linda n’y est pour rien et lui demanche ce qui lui ferait plaisir pour se faire pardonner. «Un poulet aux poivrons», lance-t-elle. Et les voilà en quête d’une volaille en ce jour de grève générale. Une œuvre originale qui évoque les souffrances d’une enfant en usant de l’humour.

«Le garçon et le héron» (1er novembre)

Dix ans après «Le vent se lève», le maître de l’animation Hayao Miyazaki invite une nouvelle fois à la réflexion et nous plonge dans un Isekai, genre où le protagoniste quitte notre terre pour explorer un monde parallèle.

Ce film du studio Ghibli raconte l’histoire d’un jeune garçon ayant perdu sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Parti vivre à la campagne avec son père, il fait alors la rencontre d’un héron énigmatique qui l’emmène dans un monde onirique.