Festivals : en France, le jazz fleurit aussi en octobre

La note bleue s'épanouirait-elle mieux en automne ? En ce mois d'octobre, de nombreux rendez-vous incontournables se consacrent en effet au jazz en France. De quoi faire le plein d'émotions en live, avant l'arrivée du grand froid.

Terre de festivals, l'Hexagone ne change pas ses habitudes une fois l'été passé. Les rendez-vous scéniques continuent de déployer leurs innombrables têtes d'affiche, y compris au mois d'octobre. Et comme d'habitude, dans ces rassemblements, le jazz sera souvent accompagné de ses frères et soeurs du hip-hop, de la soul ou du Rn'B.

Jazz sur Seine (Paris-IDF)

Quand les clubs de jazz de Paris et sa région se mettent au diapason. Avec sa 12e édition, le festival Jazz sur Seine rassemble pas moins de 25 clubs, et invite 400 musiciens pour offrir au public plus de 180 concerts. Camille Bertault, Monika Kabasele, Jérôme Sabbagh, Arshid Azarine ou encore The Hypnotics... Autant de pointures instrumentales ou vocales qui viendront brasser tous les genres, sous tous les formats, jusqu'au 21 octobre.

Avec un temps fort, la Soirée Showcase, le 10 octobre dans les clubs mythiques de la rue des Lombards, où professionnels et amateurs pourront découvrir une vingtaine de talents et de projets novateurs gratuitement. Sans oublier bien sûr les traditionnelles actions culturelles (ateliers destinés aux enfants, master classes pour les élèves des conservatoires...).

Jazz sur Seine, jusqu'au 21 octobre, clubs et salles dans Paris et sa région.

Nancy Jazz Pulsations

Un demi-siècle et toujours aussi novateur. Pour ses 50 ans d'existence, le festival Nancy Jazz Pulsations voit forcément les choses en grand. Que ce soit sur scène ou dans les allées, l'édition promet d'être inoubliable, à l'image de ce qui s'est déroulé lors de ce premier week-end, avec les «36 heures de poursuite», en forme de marathon gratuit de concerts.

Du haut de ses 100 lives, la programmation mêle habilement les artistes de renommées internationales, les découvertes prometteuses, les créations originales ou les retours attendus, dans une fusion des genres revendiquée. Marcus Miller, Émilie Simon, Disiz, Kenny Barron, La Femme, Zaho de Sagazan, Pierre de Maere, Ana Popović, Sun Ra, Capleton, Clara Ysé... La liste est longue comme le bras des têtes d'affiche qui feraient pâlir d'envie n'importe quel festival.

Bière locale brassée aux couleurs du festival, livre événement pour les 50 ans, documentaire anniversaire, débats... Le rendez-vous fait feu de tout bois pour rendre ce demi-siècle d'existence mémorable.

Nancy Jazz Pulsations, jusqu'au 21 octobre, Nancy (54).

Tourcoing Jazz Festival

Là aussi, c'est un vénérable ancien qui a lancé ce week-end la 37e edition de son rendez-vous musical, et ce jusqu'au 14 octobre. Et le Tourcoing Jazz Festival a vu les choses en grand, avec la venue des monuments que sont Monty Alexander, Chucho Valdés ou encore Kenny Barron, qui vient de sortir son premier album depuis... trente ans !

Alors que l'inclassable Jeanne Added et l'inusable Goran Bregovic ont offert un coup d'envoi particulièrement réussi ce week-end, la voisine du plat pays continue de réquisitionner les hauts lieux du live dans la ville, pour une programmation qui reste au plus près du jazz, sous toutes ses formes. Comme ces «Friandises vélicyclopédiques», proposées mercredi soir par Vincent Warin, une rencontre improbable entre un homme, un BMX, et les arts du cirque et de la musique.

Tourcoing Jazz Festival, jusqu'au 14 octobre, Tourcoing (59).

La Rochelle Jazz festival

Le rendez-vous est court, mais promet des étincelles et des moments inoubliables pour cette 26e édition. Le festival de jazz de La Rochelle, organisé par l’association Jazz entre les deux tours, en partenariat avec la scène des musiques actuelles la Sirène et qui commence ce jeudi 12 octobre, fait la part belle aux pointures récentes de la scène francophone.

On pourra y écouter pêle-mêle le chanteur Billy Valentine, la chanteuse Kendra Morris, le pianiste Laurent Coulondre - dont l’album «Meva Festa» influencé de rythmes latinos, est sorti récemment - qui sera accompagné du brillantissime trompettiste Nicolas Folmer.

Les locaux seront ravis de pouvoir écouter le local Laurent Salzard, tandis que la saxophoniste Lakecia Benjamin, le trompettiste - petit-à-petit incontournable - Daoud, ou encore le groupe Sixun, une des références du jazz fusion en France.

La Rochelle Jazz Festival, du 12 au 15 octobre, La Rochelle (17).

Jazz en Tête (Clermont-Ferrand)

De l'exclusif pour séduire à coup sûr. Pour sa 36e édition clermontoise, le festival Jazz en Tête, événement de référence en France, propose à ses spectateurs rien moins que le seul récital de l'année du géant américain du piano, Brad Mehldau, qui fera l'ouverture mardi 24 salle Jean-Cocteau.

A noter également, le trublion et touche-à-tout Bernard Lubat, qui saura comme à son habitude faire naviguer le public sur des voies inattendues, en compagnie du guitariste Sylvain Luc, le 26 octobre, ou encore celle qui revisite l'ensemble du répertoire historique de la musique américaine avec toujours autant de brio, Robin McKelle, samedi 27.

Jazz en Tête, du 24 au 28 octobre, Clermont-Ferrand (63).