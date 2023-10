Star Wars : la tête de C-3PO mise aux enchères devrait atteindre le million d'euros lors de la vente

Portée par Anthony Daniels dans le premier film de la saga Star Wars, la tête du droïde C-3PO sera mise aux enchères par Propstore, du 9 au 12 novembre. La maison de vente estime que l'objet culte devrait être attribué aux alentours du million d'euros.

C’est une pièce culte du cinéma qui sera mise aux enchères par la maison de vente Propstore. La tête de C-3PO, portée par l’acteur Anthony Daniels dans la saga Star Wars, sera proposée à l’achat, du 9 au 12 novembre prochain.

La tête lumineuse du droïde a été portée par l’acteur américain dans le quatrième épisode de la saga Star Wars, intitulé «Un nouvel espoir» et sorti en 1977. Pièce principale de la vente, son prix de départ est fixé à 225.000 euros, et le prix de vente est estimé entre 550.000 et 1.100.000 euros.

Presenting the Anthony Daniels Collection - spanning the career of the actor who brought the protocol droid C-3PO to life - this is an opportunity for fans around the world to get their own piece of a galaxy far, far away...





— Propstore (@propstore_com) October 6, 2023