Aquaman 2 : Amber Heard aurait retrouvé son rôle grâce à Elon Musk

Après avoir failli ne pas figurer au casting d’«Aquaman 2», en salles le 20 décembre prochain, Amber Heard ne devrait son retour dans la franchise qu'à l’intervention de son ex-petit ami Elon Musk. Un tournage durant lequel l’actrice aurait été malmenée.

Un tournage sous pression. Selon une enquête menée par Variety, le retour d’Amber Heard dans «Aquaman 2» n’a pas été un long fleuve tranquille. L’actrice a bien failli ne pas reprendre le rôle de Mera au côté de Jason Momoa, après la sortie du premier volet en 2018, rapporte le magazine américain.

D’après leurs informations, elle aurait même été éconduite dès la sortie du premier opus. Warner Bros. et le réalisateur James Wan auraient ainsi fait part de leur décision de ne pas retravailler avec Amber Heard, en raison d’un manque d’alchimie avec Jason Momoa, dans un courrier envoyé à l’avocat de l’actrice, avant le sulfureux procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Mais alors que la comédienne de 37 ans figure bien au casting de ce deuxième volet, elle n’aurait finalement pas été écartée grâce à l’intervention de son ex-petit ami Elon Musk. Selon une source proche du dossier citée par Variety, le milliardaire a demandé à l'un de ses avocats d'envoyer une «lettre musclée à la Warner Bros. dans laquelle il menaçait de mettre le feu à la maison», si l'actrice ne retrouvait pas son rôle.

Un tournage toxique ?

Si l’actrice a bien repris du service dans ce deuxième opus, le tournage ne semble toutefois pas avoir été une partie de plaisir pour Amber Heard d’après les notes de sa thérapeute, utilisées lors du procès entre Johnny Depp et l’actrice, l’année dernière. Ces dernières relatent une ambiance hostile à l’égard de la comédienne sur le plateau, laissant entendre que Jason Momao souhaitait qu'elle soit «virée» et que l’acteur, prétendument ivre sur le plateau, se serait habillé comme Johnny Depp.

De même, le réalisateur n’aurait pas été tendre avec l’actrice d’après ces documents, incriminant l’actrice de faire une mauvaise publicité au film en raison de son procès avec Johnny Depp. Des faits repoussés par la production. «Jason Momoa s'est toujours comporté de manière professionnelle sur le tournage d'Aquaman et le royaume perdu», a fait savoir un porte-parole DC, soulignant, par ailleurs, que le réalisateur James Wan était «connu pour traiter les membres de son casting et de son équipe avec le plus grand respect et pour favoriser un environnement positif et collaboratif sur le tournage - les films "Aquaman" ne font pas exception.»

Pour l’heure, ni Amber Heard, ni Jason Momoa n’ont réagi. Outre «Aquaman 2», en salles fin décembre, l’actrice est également à l’affiche de «In the Fire», un thriller horrifique dont la date de sortie en France n’a pas encore été précisée.