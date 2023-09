Elon Musk : ses proches haïssaient Amber Heard, selon la biographie consacrée au milliardaire

Publiée ce mardi 12 septembre, la biographie d’Elon Musk par Walter Isaacson révèle que les proches d’Elon Musk vouaient une haine viscérale à Amber Heard, en raison de sa méchanceté envers lui quand ils étaient en couple.

Une relation toxique. La biographie consacrée à Elon Musk par Walter Isaacson – connu pour avoir signé celle de Steve Jobs en 2011 – permet d’en apprendre plus sur la personnalité complexe du fondateur de SpaceX. Et plus particulièrement sur ses relations amoureuses. Le milliardaire lui-même, et plusieurs de ses proches, ont accepté de participer à l’ouvrage. Selon l’auteur, la majorité d'entre eux avaient en commun la haine viscérale qu’ils éprouvaient pour Amber Heard.

«Le frère d’Elon, Kimbal, et ses amis proches, détestaient Amber avec une passion bien plus grande que leur dégoût pour Justine (Wilson, la première femme du milliardaire)», explique Walter Isaacson au site britannique du London Times. Pour la chanteuse Grimes, avec laquelle Elon Musk a eu trois enfants, l’homme d’affaire sud-africain est «attiré par le chaos démoniaque», et que ce qualificatif convient parfaitement à la comédienne. Elle explique cette attirance d’Elon Musk pour les relations toxiques par la manière dont il a été élevé par son père, Errol Musk.

Un tourment psychologique

«Tout cela est lié à son père, et à la manière dont il a été éduqué. Et il finit toujours par choisir des relations où il est maltraité. Il associe l’amour au fait d’être méchant et abusif. C’est le point commun entre Errol et Amber», poursuit-elle. Le frère d’Elon Musk, Kimbal, n’hésite pas à qualifier l’actrice de «cauchemar». «C’est vraiment triste de le voir tomber amoureux de ces personnes qui sont très méchantes avec lui. Il y a la beauté, c’est sûr, mais elles possèdent toutes un côté obscur, et Elon sait qu’elles sont toxiques», dit-il.

Walter Isaacson explique dans le livre que les relations amoureuses d’Elon Musk se transforment en véritable «tourments psychologiques». Le milliardaire lui-même avoue avoir le sentiment d'être pris pour un idiot, «surtout en amour», décrivant sa relation avec Amber Heard comme étant «brutale». «Elon adore le feu, et parfois il se brûle», témoigne la comédienne dans le livre.

Sa première rencontre avec Elon Musk date de 2013 sur le tournage de «Machete Kills». Leur relation amoureuse a été officialisée en avril 2017 sur Instagram – elle aurait débuté dès 2015 selon les documents fournis par les avocats de Johnny Depp lors du procès en diffamation de 2022 – avant leur séparation définitive en 2018. Elon Musk affirme toutefois avoir maintenu une relation amicale avec Amber Heard. Malgré tout ce que ses proches peuvent penser d’elle.