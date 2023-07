Taylor Swift ajoute quatorze dates à son «Eras Tour» dont deux en France

En tournée mondiale avec son «Eras Tour» depuis mars dernier, Taylor Swift a annoncé quatorze nouvelles dates en Europe l’année prochaine. Deux ont été ajoutées dans l’Hexagone, à Paris, le 12 mai 2024 et à Lyon, le 3 juin.

Taylor Swift va faire des heureux. La chanteuse américaine a fait savoir sur ses réseaux qu’elle étoffait son «Eras tour» de plusieurs nouvelles dates en Europe en 2024.

Après avoir déjà annoncé fin juin, un troisième concert à Paris La Défense Arena, elle vient d’ajouter une quatrième performance dans la capitale, où la star se produira les 9, 10, 11 et désormais 12 mai 2024. L’interprète de «Shake it off», sacrée artiste de l’année 2022 en novembre dernier lors de la 50e édition des American Music Awards, raflant au total six statuettes, fera également escale un peu plus longtemps à Lyon. Elle y donnera finalement deux concerts, le 2 juin 2024 comme initialement prévu, mais aussi le 3.

Really can’t contain my excitement because… we’re adding 14 new shows to The Eras Tour. And I get to travel the world doing shows with @paramore!! Hayley and I have been friends since we were teens in Nashville and now we get to frolic around the UK/Europe next summer??? I’m… pic.twitter.com/kl1aijxR2o

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 5, 2023