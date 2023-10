Lenny Kravitz : le chanteur se met totalement à nu dans son nouveau clip

En attendant la sortie de son nouvel album le 15 mars prochain, Lenny Kravitz a dévoilé jeudi soir le titre «TK421», accompagné d’un clip dans lequel le chanteur apparaît totalement nu.

À 59 ans, Lenny Kravitz n’a pas froid aux yeux. Pour promouvoir son douzième et nouvel album «Blue Electric Light» qui sortira en mars prochain, cinq ans après «Raise Vibration», le chanteur et musicien américain a dévoilé un premier extrait intitulé «TK421».

Dans le clip dont le titre fait référence à l’univers Star Wars, le père de la comédienne Zoë Kravitz se montre dans le plus simple appareil. On le voit se réveiller dans sa chambre et déambuler dans sa salle de bain, profitant de se brosser les dents pour montrer sa musculature. La star s’amuse avec son image au son des guitares funk et des synthés analogiques.

Ce nouvel opus, Lenny Kravitz l’a enregistré chez lui dans son studio des Bahamas. Il a écrit la quasi totalité des 12 morceaux qui composeront la tracklist et a joué la plupart des instruments, toujours aidé de son guitariste fidèle Craig Ross.