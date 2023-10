Taylor Swift, Beyoncé, Orelsan... Pourquoi les stars de la musique diffusent-elles leurs concerts au cinéma ?

Le film concert de Taylor Swift, «The Eras Tour», sort cette semaine au cinéma en France et dans le monde entier. A l’instar de la chanteuse, les stars de la musique sont nombreuses à diffuser leurs shows sur grand écran. Explications.

Il sortira en salles le 13 octobre - pour coïncider avec le numéro porte-bonheur de la pop star - et sera projeté dans 8.500 cinémas à travers 100 pays, dont la France. «The Eras Tour», le film concert de Taylor Swift, est l’un des événements de cet automne avec des préventes qui ont dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde.

La chanteuse de 33 ans, qui enchaîne les records, n’est pas la seule à squatter les écrans avec des captations de sa tournée. Beyoncé dévoilera le 1er décembre prochain les coulisses de son show dans «Renaissance», un film en forme de documentaire qui devrait attirer également des milliers de spectateurs en salles. Orelsan, Mylène Farmer, DJ Snake, Michel Polnareff… Les stars de la musique investissent peu à peu l’industrie du cinéma.

En immersion totale pour un coût moins élevé

Pour les fans, c’est une occasion unique de découvrir des concerts auxquels ils n’ont parfois pas pu assister, soit parce qu’ils n’étaient pas disponibles le soir du show, soit parce que le prix des places ne cesse d’augmenter et n’est plus à la portée de toutes les bourses. Un moyen également d’être au plus près de son idole et d’être immergé dans son univers.

CIVILISATION TOUR AU CINÉMA



On sort le live de La Défense Arena au Cinéma



JEUDI 28 SEPTEMBRE A 20h



Séance unique dans plus de 400 cinémas en France, Suisse, Belgique et au Luxembourg br>Réservations sur https://t.co/Lz9juYs6Su pic.twitter.com/PNbznP3fcr — OrelSan (@Orel_san) June 20, 2023

La retransmission d’un des concerts d’Orelsan à Paris en septembre dernier s’est par exemple transformée en karaoké géant, pendant laquelle le public a repris en chœur les titres du rappeur caennais.

La diffusion des concerts au cinéma a de plus en plus le vent en poupe auprès des artistes ainsi que des distributeurs, lesquels ont compris, depuis la pandémie, qu’il existait là un filon à exploiter au vu du nombre important d’abonnés qui visionnent les documentaires musicaux sur les plates-formes. Les salles obscures remplacent les DVD que l’on se procurait autrefois pour revivre un concert live. Ces séances spéciales permettent d’attirer des spectateurs qui ne seraient pas forcément venus pour la projection d’un film dit classique, et garantissent des gains supplémentaires pour les artistes, une fois la tournée achevée.