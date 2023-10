Christine and the Queens : pourquoi l'artiste annule tous ses concerts

Sur les réseaux sociaux, Christine and the Queens a annoncé l’annulation de tous ses concerts prévus jusqu’à la fin de l’année. L’artiste serait «tombé malade».

Coup dur pour les fans de Christine and the Queens. Alors que sa tournée aurait dû reprendre dimanche soir à Montréal et se terminer à Paris en novembre, l’artiste de 35 ans a annoncé l’annulation de tous ses concerts.

«Red (alias Christine and the Queens) est tombé malade aujourd'hui et, sur l'avis des docteurs, a dû prendre la difficile décision d'annuler tous ses concerts restants pour 2023», est-il écrit sur la page Instagram de l’interprète français, qui a commencé sa carrière comme chanteuse mais veut désormais être désigné au masculin. On ne connaît pas encore la gravité de son état de santé.

Après un disque, «Les adorables étoiles», sorti fin 2022 sur le nom de Redcar et passé assez inaperçu, Christine and the Queens a dévoilé en juin dernier l'album «Paranoïa, angels, true love», lequel a cette fois-ci été acclamé par la critique. Ambitieux et touffu, cet opus dans lequel apparaît la superstar Madonna, a été suivi par une tournée aux concerts spectaculaires.