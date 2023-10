Timothée Chalamet : l'acteur révèle avoir reçu des conseils de Tom Cruise pour la suite de sa carrière

Dans un portrait réalisé par le site américain GQ, Timothée Chalamet révèle avoir reçu de précieux conseils de la part de Tom Cruise après leur rencontre lors du tournage du premier volet de «Dune». Une démarche généreuse de la part d’un acteur qu’il admire.

Un défi à relever. Dans un portait qui lui est consacré dans le magazine GQ, Timothée Chalamet révèle avoir rencontré Tom Cruise pendant le tournage du premier volet de «Dune». Le comédien recevra, quelques temps après cette entrevue, un mail enflammé de son aîné dans lequel celui-ci lui a donné les contacts de tous les cascadeurs, les pilotes, et autres experts auxquels il pouvait faire appel pour la suite de sa carrière.

«Il me disait en résumé que, dans l’ancien Hollywood, j’aurais eu accès à des cours de danse, de combat, mais qu’aujourd’hui, personne n’exigera de moi de me soumettre à un tel niveau d’excellence. Et que cela ne tenait qu’à moi. Ce mail était vraiment un cri de ralliement», explique Timothée Chalamet, qui avoue au passage avoir été complètement séduit par «Top Gun : Maverick». Un film qu’il expliqué avoir visionné à huit reprises pendant le tournage de «Dune», invitant même l’intégralité des équipes de tournage et du casting à une projection privée.

La force de la discipline

«Ce film a été une incroyable inspiration pour moi l’été dernier quand nous faisions ‘Dune’. Certains membres de l’équipe n’était pas trop motivés à l’idée de le voir, mais j’ai juste pensé que c’était l’un des meilleurs films que j’ai vu de ma vie», précise-t-il. Si Timothée Chalamet ne précise pas s’il est entré en contact, ou non, avec les formateurs conseillés par Tom Cruise, le réalisateur Denis Villeneuve affirme avoir senti une différence de taille dans la préparation de l’acteur entre le premier et le second volet de «Dune».

«D’un point de vue de l’action, j’ai senti qu’il était bien mieux entraîné que pour le premier volet, et prêt pour les scènes de combat. J’ai été impressionné par son niveau de discipline. Vous savez, quand vous êtes l’acteur principal d’un film, cette présence, la manière dont vous abordez votre métier et la discipline dont vous faites preuve aura forcément des répercussions sur le reste de l'équipe. Il était le premier sur le plateau de tournage, toujours prêt. Et j’ai été extrêmement content et impressionné de voir la manière dont Timothée s’est imposé cette discipline pour devenir véritablement, à mon sens, l’acteur principal de ce film», dit-il.