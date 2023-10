Pink : diminuée par une «infection respiratoire», la chanteuse reporte des dates de concert

Pink annonce qu’elle doit reporter quelques dates de sa tournée en raison d'une infection respiratoire.

Après avoir repoussé deux dates de la tournée Summer Carnival en début de semaine pour résoudre «un problème médical familial», la chanteuse Pink a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux, qu’elle souffre d’une infection respiratoire qui la contraint à reporter de nouvelles dates de concert.

La tournée devait faire deux arrêts au Rogers Arena de Vancouver ce week-end, mais la chanteuse doit se reposer sur ordre des médecins.



«Je suis profondément désolée de vous annoncer que j'ai une infection respiratoire et mon médecin m'a informé que je ne pourrai pas me produire aux spectacles de Vancouver vendredi et samedi», a écrit Pink dans un communiqué publié sur Instagram.

«Live Nation travaille sur de nouvelles dates pour reprogrammer les spectacles. J'ai très hâte de me produire à Vancouver et de présenter un spectacle incroyable pour tout le monde. En attendant, je souhaite à tous une bonne santé et j’envoie beaucoup d’amour», a-t-elle ajouté.

Au cours des prochaines semaines, la tournée Summer Carnival doit notamment faire escale à Denver, Kansas City, Montréal, New York, Indianapolis, ou encore Cleveland.

La tournée est actuellement prévue jusqu'en mars 2024. Elle a été lancée dans le sillage de son dernier album en date, «Trustfall», sorti en février.