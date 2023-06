Pink : en plein concert de la chanteuse, un fan jette les cendres de sa mère sur scène

La chanteuse Pink a reçu un sac rempli des cendres de la mère d’un fan lors d’un concert à Londres, ce dimanche.

Il faut le voir pour le croire. Alors que la chanteuse américaine Pink donnait un concert dans la capitale anglaise, au cœur d'Hyde Park ce 25 juin 2023, elle a reçu un cadeau plus que spécial. En effet, un spectateur a jeté les cendres de sa défunte mère aux pieds de la star, alors qu'elle interprétait son hit Just Like A Pill, dans le cadre de sa tournée Summer Carnival.

Durant sa longue carrière, Alecia Beth Moore, de son vrai nom, est habituée aux offrandes en tout genre, comme des peluches, des jouets ou encore des fleurs. L’artiste de 43 ans s’est toutefois montrée perplexe en saisissant le sac en plastique dans sa main. Elle s’est alors arrêtée de chanter, pendant que la musique continuait d’être jouée, pour s’adresser au fan : «Merci beaucoup… Attends, c'est ta mère ?», peut-on l’entendre dire dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux. «Je dois admettre que c’est la première fois», a-t-elle ajouté en direction de la foule.

My sister went to see P!nk and someone threw their mums ashes up on stage. Wtaf pic.twitter.com/GyMwDyA9iB

— Cole Logan Vercruyce (@ColeLoganV) June 26, 2023