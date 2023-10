«Saw X» : le réalisateur Kevin Greutert a pensé ce dixième épisode de la saga comme «un adieu à John Kramer»

À l'occasion de la sortie ce 25 octobre de «Saw X», le dixième volet de la célèbre franchise de films d'horreur, CNEWS a pu s'entretenir avec le réalisateur et monteur du long-métrage, Kevin Greutert, ainsi que le chef décorateur, Anthony Stabley.

Dix films en moins de 20 ans. Ce mercredi 25 octobre, la très prolifique saga Saw est de retour dans les salles obscures avec «Saw X». S'il s'agit bien du dixième long-métrage de la franchise de films d'horreur, son histoire se situe chronologiquement entre le premier et le second volet, tous deux sortis en 2005 en France.

Vivre ou mourir ? À vous de choisir.



Retrouvez #SawX le 25 octobre au cinéma ! pic.twitter.com/IgWRzwFXn5 — Metropolitan Films (@Metropolitan_Fr) October 19, 2023

Pour façonner cette nouvelle histoire, le réalisateur Kevin Greutert, monteur des cinq premiers volets et déjà derrière la caméra pour «Saw 6» et «Saw 3D : Chapitre final», a construit son film comme une lettre d'adieu au tueur John Kramer, alias Jigsaw («tueur au Puzzle», en français). CNEWS a pu échanger avec lui et le chef décroateur de «Saw X», Anthony Stabley.

Le lieu où se déroule le jeu sanglant de «Saw X», une vieille usine où les personnages sont réunis, fait passer le film pour une pièce de théâtre. Comment avez-vous conçu ce décor ?

Kevin Greutert : Nous avions clairement pensé la mise en scène du jeu comme une pièce de théâtre. Jigsaw est un metteur en scène qui travaille autant avec son public, représenté par le personnage de Cécilia Pederson dans le film, qu’avec lui-même. C'est devenu quelque chose d'assez excitant pour Anthony Stabley de concevoir ce décor, autant que pour Tobin Bell (l'interprète de Jigsaw).

Anthony Stabley : Il y a de nombreux détails tout au long du film qui nous amènent vers cet aspect. Il y a les colonnes qui rappellent le théâtre, beaucoup de lumière (et je remercie Nick Matthews, le directeur de la photographie, pour ça). Les pièges débutent et se concluent, avec une lumière qui monte, avec l’apparition de Billy aussi. Tout le monde était vraiment ravi par cette atmosphère. L’autre aspect de cette théâtralité, c’est de ressentir que les pièges fassent vraies, que l’on sente l’émotion à travers eux.

Cela implique des choix forts, comme le fait que les personnages puissent être à proximité et interargir entre eux...

Kevin Greutert : Comme nous avons filmé dans un seul décor, nous devions réfléchir en permanence à la continuité : où va-t-on laissé les flaques de sang, faire que le décor soit suffisamment gros pour que les participants soient assez éloignés mais suffisamment proches pour s'observer.

Anthony Stabley : Est-ce que tu te souviens Kevin lorsque nous avons débuté tout ça ? (rires). Nous avions des images de cette immense usine. Nous nous sommes rendu compte du pouvoir de l’intimité et nous avions la possibilité de mêler plusieurs éléments de décor : le laboratoire, ce théâtre à côté ou encore le repaire de Jigsaw.

Kevin Greutert : C'est vrai. D'ailleurs, ces quatre colonnes dans la pièce, qui sont devant chaque personnage, qui sont bien réelles au tournage, sont très pertinentes pour nous aider à prendre en compte l'espace.

Est-ce que cela change beaucoup de choses de filmer Jigsaw non plus comme un simple vilain de films d'horreur, mais désormais comme le principal protagoniste ?

Anthony Stabley : Il y a toujours cet aspect théâtral dans la conception du décor. Nous avons ajouté des escaliers entre le repaire de Jigsaw et la pièce du jeu, il y avait cette idée qu'il puisse venir et repartir à sa guise. Il y a d'ailleurs un plan que j'adore dans le film (voir-ci dessous), c'est celui où Diego (l'un des personnages piégés) a ses mains en l'air, avec ses scalpels, et que Jigsaw est derrière lui dans son repaire, tenant son livre.

Capture d'écran Youtube, All Courtesy to LIONSGATE.

Kevin Greutert : Il y a beaucoup de choses que j’ai pensées comme un adieu au personnage de John Kramer, surtout le dernier plan. Donc si nous faisons une suite, nous devons faire attention à faire aussi bien voire mieux, et ça ne sera pas facile.