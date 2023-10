Saw : dans quel ordre chronologique faut-il regarder tous les films ? (SPOILERS)

Lancée en 2004 avec un premier volet réalisé par James Wan, la saga cinématographique «Saw» s’est imposé comme un classique de l’horreur. Alors que «Saw X» est attendu dans les salles françaises le 25 octobre prochain, voici l’ordre chronologique dans lequel il faut regarder les films.

Un succès inattendu. En 2004, James Wan adaptait le court-métrage qu’il avait réalisé avec Leigh Whannell (qui joue le rôle d’Adam) sur grand écran avec un film tourné en moins de 20 jours et un peu plus d’un million de dollars en poche. «Saw» devait initialement sortir directement en vidéo, mais la réaction positive des spectateurs lors des différents festivals où il est présenté finira par convaincre Lionsgate, qui a acheté les droits de distribution, de le sortir au cinéma. Près de 20 ans plus tard, la saga horrifique a ajouté neuf films à son total pour des bénéfices estimés à plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

En attendant la sortie de «Saw X» dans les salles françaises le 25 octobre prochain – dont les premiers retours semblent plutôt encourageants – l’histoire est la suite directe du tout premier film, et le prequel du second, avec un scénario centré sur la bataille de John Kramer contre son cancer et l’apprentissage d’Amanda Young, voici la liste des films classés par ordre chronologique.

La première moitié de «Jigsaw»

Ça commence bien ! Oui, le film «Jigsaw» est découpé en deux parties. Réalisé en 2017, le film voit cinq personnes cachant chacune un terrible secret pris au piège d’une grange lors d’un jeu orchestré par John Kramer bien avant les événements du premier film.

Saw

Le premier d’une longue série. À travers de multiples flashbacks, on comprend toutefois que l’action qui se déroule devant nos yeux est le fruit de plusieurs années d’expérience de la part de John Kramer. On découvre également que ses deux collaborateurs, Amanda Young et Mark Hoffman, sont déjà membres de l’équipe.

Saw X

Le film se déroule quelques semaines après les événements de «Saw» au moment où John Kramer découvre qu’il est atteint d’un cancer. Il trouve toutefois du réconfort quand il apprend qu’un chemin vers la guérison existe de la part d’un membre du groupe de soutien face à la maladie. Ce qui l’emmène à Mexico. Une fois sur place, il comprend que cette opération est une escroquerie. Il se met alors au travail avec son apprentie, Amanda Young – qui n’est pas encore à l’aise avec toute cette opération après avoir survécu à son test – afin de leur apprendre une bonne leçon.

Le film se déroule à peu près un an avant «Saw II», et permet d’en apprendre plus sur les liens d’Amanda Young avec Kramer, sa formation sous ses ordres, et le contexte de sa succession. Il fait également écho à d’autres films de la franchise, notamment «Saw III» où Kramer travaille avec Hoffman avant le déroulement de l’histoire, ou encore «Saw IV», qui touche à la relation de Kramer avec un système médical corrompu alors qu’il tente de lutter désespérément contre son cancer.

Saw II

Le film voit le détective Eric Matthews arrêter le tueur, Jigsaw, près d’un an après les événements du premier film. Et tenter de localiser son propre fils, Daniel. Au même moment – mais on réalisera plus tard que l’action se déroule quelques jours avant l’arrestation – huit personnes se retrouvent prises au piège dans une maison truffée de pièges, alors qu’un gaz mortel rempli doucement la pièce. Amanda et Daniel sont parmi les prisonniers. On découvre également un flashback qui montre John Kramer avant «Saw», après une tentative de suicide, et la manière dont il a trouvé son inspiration pour devenir Jigsaw.

Saw III et Saw IV

Les deux films se déroulent six mois seulement après les événements du second film. La plus grande révélation vient d’un flashback où on apprend que la femme de John Kramer, Jill Tuck, a fait une fausse-couche en raison d’un accident provoqué dans une clinique dédiée au toxicomane par un patient prénommé Cecil Adams. Ce dernier deviendra la première victime de Jigsaw.

Saw V

Le film se déroule peu de temps après la conclusion du quatrième volet marquée par la mort de John Kramer. Dans un flashback, on découvre que le gigantesque pendule qui a coupé en deux le meurtrier Seth Baxter est l’œuvre de Mark Hoffman. Que tout le monde confond avec Jigsaw. Ce qui va pousser John Kramer à retrouver sa trace et à le recruter.

Saw VI

L’action débute quelques jours après le cinquième opus. Dans un flashback, on apprend que le patron de la compagnie d’assurance santé, Williams Easton, qui est au cœur du film, a refusé à John Kramer le contrat qui aurait pu lui sauver la vie. On apprend également qu’Amanda était en partie responsable de la fausse-couche de l’épouse de Kramer. Une information que Mark Hoffman avait utilisé pour la forcer à tuer le docteur Lynn Denlon dans le troisième volet.

Saw 3D : Chapitre final

Le film se déroule quelques semaines après les événements du précédent. La victime principale est Bobby Dagen, un homme devenu célèbre pour avoir affirmé avoir survécu au jeu de Jigsaw entre le premier et le deuxième film. Dans un flashback, on découvre que le docteur Lawrence Gordon a survécu assez longtemps pour réussir à cautériser sa blessure à la jambe avant de perdre connaissance. John Kramer le trouve dans le couloir, et parvient à le convaincre de devenir un de ses acolytes. Gordon travaillait dans l’ombre depuis.

La deuxième moitié de «Jigsaw»

La deuxième partie du film suit les détectives Halloran et Hunt lors d’une enquête qui se déroule 10 ans après la mort de John Kramer.

Spirale : L'Héritage de Saw

Le film ne donne aucune indication de temps précise, et ne joue pas avec la chronologie des événements pour prendre les spectateurs par surprise. L’action se passe probablement quelques années après «Jigsaw».