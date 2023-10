Emilie Dequenne révèle être atteinte d’un cancer rare et reçoit le soutien de la profession

L’actrice belge Emilie Dequenne a révélé, hier sur Instagram, être atteinte d’un «cancer rare», à l'âge de 42 ans.

Un combat. Emilie Dequenne a annoncé hier, dimanche 22 octobre, devoir se battre contre un cancer. Dans un touchant message, l’actrice de 42 ans a confié avoir subi une lourde opération et se soigner.

Alors qu’elle devait se lancer dans le tournage de quatre films, entre l'été dernier et la fin de l’année, elle explique n’avoir pu tourner qu’un film et commencer un second, avant d’être contrainte de faire une pause, mi-août, pour des raisons de santé. «Je me suis arrêtée là... Depuis la mi-août, où j’ai subi une lourde opération en urgence. Aujourd’hui, je continue à me soigner, ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi !», a noté la comédienne, révélée sur grand écran à l’âge de 18 ans dans «Rosetta» des frères Dardenne.

«Je serai un peu absente»

Sans préciser de quel cancer elle souffre exactement, l’actrice va devoir prendre le temps de se soigner, poursuit-elle. «Je serai un peu absente… des plateaux, des promotions, des avant-premières mais pas des écrans !», a noté la lauréate du César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021 pour «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait». Cinq longs métrages à venir sont déjà en boîte, poursuit l'actrice qui explique avoir pris le temps avant de partager cette triste nouvelle.

«J’ai pris le temps avant de me décider à me confier ici. Mais définitivement, j’aime partager mes projets et celui-ci, c’est le plus important. Ce projet c’est ma vie», conclu l’actrice qui sera prochainement sur grand écran dans «Complètement cramé», de Gilles Legardinier, en salles le 1er novembre.

Sur les réseaux, Emilie Dequenne a reçu un soutien massif de la profession. D'Elsa Zilberstein à Melissa Theuriau en passant par Géraldine Nakache, Alex Lutz, Sonia Rolland, Aissa Maiga, Mélanie Doutey, Stéphane Guillon ou encore Valérie Karsenti... ils sont nombreux a lui avoit manifesté leur soutien.