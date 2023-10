Le musical culte «Mamma Mia!» retrouve la scène du Casino de Paris

Déjà saluée par plus de 65 millions de spectateurs dans le monde, la comédie musicale culte «Mamma Mia !» est de retour au Casino de Paris, et ce jusqu'au 21 janvier prochain.

Les tubes d’Abba résonnent à nouveau sur scène. Le spectacle «Mamma Mia!», porté par les titres du mythique groupe suédois, a retrouvé le public parisien depuis le 21 octobre au Casino de Paris, après avoir fait le bonheur des spectateurs en 2010, pour la première version française du spectacle, à Mogador.

Pour cette nouvelle série de représentations, Stage Entertainment s'associe à Encore Productions, filiale de Fimalac Entertainment, qui de son côté avait participé au rayonnement du musical culte, en présentant pour la première fois dans l'Hexagone la version anglaise en 2005, six ans après sa création à Londres en 1999. Depuis, le spectacle a réuni plus de 65 millions de spectateurs et été adapté en 16 langues, devenant même le premier musical occidental a être traduit en mandarin en 2011.

Abba toujours là

La version française des aventures de Donna et de sa fille, qui le jour de ses noces sur une île Grecque, décide d'inviter ses trois pères potentiels, reprend donc du service en France, avec à la clef un spectacle plein d'énergie, d'humour et de tubes. Parmi eux, les incontournables «Money, money, money» et «Dancing Queen».

Un show qui avait fait l'objet d'une première adaptation cinématographique à succès en 2008, avec notamment Meryl Streep, puis d'une suite, «Mamma Mia! Here we go again», dix ans plus tard.