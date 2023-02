La La Land : le film adapté en comédie musicale à Broadway

Sept ans après sa sortie, le film «La La Land» de Damien Chazelle, va être adapté en comédie musicale à Broadway.

Porté à l’écran par Emma Stone et Ryan Gosling, le film oscarisé «La La Land» de Damien Chazelle, romance entre Mia, une aspirante actrice, et Sebastian, un musicien de jazz, va être adapté sur les planches de Broadway.

Selon plusieurs sites américains, dont Entertainment Weekly, le show sera chapeauté par Marc Platt, le producteur du film. La mise en scène sera assurée par Bartlett Sher et le livret écrit par le dramaturge Ayad Akhtar et Matthew Decker.

Quant à la musique, elle sera composée par Justin Hurwitz, qui a remporté deux Oscars pour «La La Land», ceux de la meilleure bande originale et de la meilleure chanson originale. En revanche, pour l’heure, le casting n'a pas été dévoilé.

«Nous avons réuni une équipe de classe mondiale pour créer une comédie musicale qui va ravir les millions de fans de ‘La La Land’, et donner l’occasion à un tout nouveau public de découvrir cette œuvre», a déclaré Marc Platt dans un communiqué.

Ode à Los Angeles, «La La Land» avait généré plus de 470 millions de dollars de recettes à travers le monde. Lors de la cérémonie des Oscars, en 2017, le film avait remporté six statuettes. Damien Chazelle, alors âgé de 32 ans, était entré dans l'histoire en devenant le plus jeune lauréat de l'Oscar du Meilleur réalisateur.