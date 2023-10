Vacances de la Toussaint : à Paris, la Cité des enfants fait le plein d'activités ludiques

Alors que les vacances de la Toussaint se profilent, la Cité des enfants, installée au sein de la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, propose une foule d’activités ludiques pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.

Le paradis des enfants. Installée au cœur du parc de la Villette, à Paris, la Cité des sciences et de l'industrie accueille deux espaces spécialement conçus pour les petits curieux : la Cité des enfants 2-7 ans, et la Cité des enfants 5-12 ans. Au programme : des jeux éducatifs, des expérimentations, et plein d’autres activités pour stimuler ses facultés corporelles, cognitives, spatiales, et partir à la découverte du monde.

Destinés aux enfants âgés de 2 à 7 ans, le premier espace s’étend sur plus de 1700 m² et s’organise autour de plusieurs thématiques.

Dans la section «Je me découvre», les petits pourront par exemple s’amuser à découvrir leur corps, mettre leur souplesse à l’épreuve, ou encore identifier leurs émotions et celles des autres, en se faufilant dans de petites cabanes représentant la joie, la peur, la colère…

© A. Robin / EPPDCSI

Au fil de ce parcours, qui propose de nombreuses activités accessibles à tous les handicaps, les bambins sont aussi amenés à réparer puis à piloter un grand «vaisseau spécial».

© M. Challe / EPPDCSI

Ensuite, les apprentis ouvriers auront pour mission de bâtir une grande maison tous ensemble. Le tout, en étant vêtus d’un gilet et coiffés d'un casque de chantier. Sans oublier ce parcours semé d’embûches amusantes.

© A. Robin / EPPDCSI ©Cité des enfants



Et pour les plus grands ?

De leur côté, les plus grands (5-12 ans) pourront essayer de garder leur équilibre sur un drôle de vélo, s'amuser à déformer leur apparence avec un ordinateur, et à «l'usine», fabriquer de l’énergie pour allumer une télévision. Certains pourront d'autre part se vanter de savoir dire quelques mots en chinois.

© A. Robin / EPPDCSI © A. Robin / EPPDCSI

La Cité des enfants, qui a vu passer entre ses murs plus de 15 millions de jeunes curieux depuis sa création, en 1992, est aussi dotée d'un espace baptisé «le jardin», où vivent tout un tas d’animaux, de plantes et d’insectes.

©V. Besnard / EPPDCSI

C'est l'occasion d'observer une vraie fourmilière, de percer le mystère des saisons dans la cabane d’astronomie, ou encore d'admirer des papillons à différents stades de leur évolution, et avec un peu de chance, l’un d'eux viendra se poser sur la main des enfants.

© J.P. Attal / EPPDCSI

Autre activité particulièrement plébiscitée : le «studio TV», où chacun pourra jouer au présentateur télé à l’aide d’un prompteur, réaliser une scène de cinéma en travelling, et même apparaître dans des trucages de film. De quoi illuminer les yeux, les esprits, et susciter peut-être des vocations.

La Cité des enfants, à la Cité des sciences et de l'industrie, Paris 19e, durée du parcours : 1h30, billet plein tarif : 13€.