Halloween : voici l'histoire vraie qui a inspiré le film de John Carpenter

Michael Myers a bouleversé de nombreuses nuits. Dans le documentaire «A Cut Above the Rest», John Carpenter, le réalisateur du film «Halloween», a avoué que le tueur en série fictif était inspiré d’un individu qui a existé dans la vie réelle.

Personne n’est resté de marbre la première fois qu’il a aperçu Michel Myers, le tueur en série qui sévit chaque 31 octobre dans le film «Halloween». Le long-métrage sorti en salle en 1978 et réalisé par John Carpenter, a provoqué des nuits d’angoisses à de nombreux cinéphiles, qui ont imaginé l’assassin masqué tapi dans le noir au moindre petit bruit. Dans le documentaire «Halloween : A Cut Above the Rest», le réalisateur a expliqué l’origine de ce fou impitoyable qui retourne dans sa ville natale quinze ans après le meurtre de sa famille, à la recherche de nouvelles victimes à traquer.

Lors de son témoignage, John Carpenter a expliqué que c’est une rencontre en particulier qui lui avait inspiré la personnalité de Michael Myers. Alors étudiant à la Western Kentucky University dans les années 1960, il est allé visiter un établissement psychiatrique avec sa classe. Lors de ce déplacement, le réalisateur a raconté avoir rencontré certains patients atteints de graves maladies mentales, notamment un jeune adolescent.

Et il semble que le visage de ce garçon ait profondément marqué John Carpenter, notamment son «regard profond de schizophrène». Il a raconté que les yeux noirs, sans âme, et le visage pâle, sans émotion du jeune homme ont inspiré la citation du psychiatre dans le film, le docteur Loomis. «Les yeux les plus noirs… les yeux du diable», raconte le médecin dans «Halloween», en faisant référence à Michael Myers.

«C'est l'enfer qui vient de nulle part»

Pour Télérama, John Carpenter avait mentionné sa perception de Michael Myers quand il s’est mis à imaginer le personnage principal du film d’horreur. «Il n’a aucune caractéristique. Il est… comme une machine. Il représente juste le diable à l’état pur», avait-il expliqué. «C’est l’enfer qui vient de nulle part, qui me terrifie totalement en tant qu’être humain. L’enfer qui pourrait arriver sur le pas de ma porte, sans but, sans passé, sans origine», s'était-il imaginé. Une vision du tueur en série reproduite à la perfection.

En ce qui concerne le reste de l'histoire de l'assassin, tout est sorti de l'imagination du réalisateur, a-t-il avoué. Il a souhaité propager l’ambiance angoissante liée aux traditions celtiques de la fête d’Halloween pour donner une dimension absolument effrayante à son film d’horreur.

L’histoire du meurtre de la famille de Michael Myers le soir de la fête des morts est également un choix de John Carpenter, qui s’est avéré ambitieux étant donné l’ampleur du long-métrage plus de 40 ans après sa sortie. En effet, bien que le film soit effrayant, il a une relation contradictoire avec son public. Son caractère horrifiant a été accueilli avec beaucoup d'intérêt, ce qui a donné lieu à la réalisation de nombreuses suites et remakes.