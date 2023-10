Halloween 2023 : voici les films d'horreur préférés des Français

A l’approche d’Halloween, une étude révèle le classement des films d’horreur préférés des Français. «Le silence des agneaux», film multirécompensé avec Anthony Hopkins dans le rôle d’Hannibal Lecter, arrive en tête.

Les films d’horreur ont la cote en cette période. Mais quels sont ceux qui sortent du lot dans le cœur des cinéphiles ? Une étude réalisée par la plate-forme d’apprentissage des langues Preply, a établi le classement des trente films horrifiques préférés des Français. Pour dresser ce palmarès, le site a classé les films sombres - qu'il s'agisse de longs métrages purement horrifiques, de thrillers psychologiques terrifiants, mais aussi d'œuvres plus grand public - ayant recueilli plus de 15.000 avis et récolté les meilleures notes sur le site Allociné.

Le silence des agneaux, Alien et Psychose en tête

Et la palme d’or de l’horreur revient à un grand classique des années 1990. «Le silence des agneaux», thriller psychologique de Jonathan Demme sorti en 1991 et campé par Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter, et Jodie Foster dans celui d'une enquêtrice du FBI, arrive sur la première marche du podium. Le film aux cinq Oscars (meilleur film, réalisateur, scénario adapté, acteur et actrice pour Anthony Hopkins et Jodie Foster) devance respectivement «Alien, le huitième passager» (1979) de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, et «Psychose» (1960) d’Alfred Hitchcock.

Autre classique du genre, «Shining», de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, se hisse à la quatrième place suivi étonnamment d’un long métrage fantastique plus familial «L’étrange Noël de Mr Jack», d’Henry Selick. «Les oiseaux», second film d’Alfred Hitchcock du classement, mais aussi «Dracula» de Francis Ford Coppola, «Les Noces Funèbres» de Tim Burton, «Les Autres», d’Alejandro Amenábar et «SOS fantômes» complètent ce top 10.

Les films purement horrifiques en fin de peloton

Dans des registres assez variés, nombre de films devenus culte figurent également dans ce palmarès à l'instar «Des dents de la mer» de Steven Spielberg (11e), «L'Exorciste» de David Gordon Green (13e), «Beetlejuice» de Tim Burton (16e), «La Mouche» de David Cronenberg (17e), «La famille Addams» de Barry Sonnenfeld (18e), «Scream» (19e) ou encore «American Psycho» (20e).

Les films purement horrifiques sont finalement moins bien notés par les Français et se retrouvent en queue de peloton de ce classement. Ainsi «SAW», dont le 10e volet sortira le 25 octobre prochain, se classe 21e, suivi entre autres de «Ça», «REC», «La colline a des yeux», «Le cercle», «Le projet Blair Witch», «Silent Hill» ou encore «Resident Evil», qui avec ses zombies se hisse sur la 30e marche du podium.

«ÇA», largement plébiscité à l'étranger

Si les cinéphiles français préfèrent les thrillers psychologiques horrifiques, à l'international, «Ça» et son clown tueur ont les faveurs des spectateurs, révèle par ailleurs cette étude. Adapté du roman de Stephen King, le film d'Andy Muschietti sorti en 2017 arrive à la première place du classement aux Etats-Unis. Il arrive également en tête au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Allemagne, aux Philippines, au Nigéria ou encore au Pakistan. En France, il se classe en revanche 23e.