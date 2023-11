Chuck Norris : à 83 ans, l'acteur de «Walker, Texas Ranger» fait son retour au cinéma

Près de douze ans après «Expendables 2 : unité spéciale», Chuck Norris va faire son grand retour au cinéma. L’acteur de 83 ans sera à l’affiche d’un film d’action et de science-fiction attendu en 2024.

Chuck Norris n’en a pas fini avec les plateaux de tournage. Âgé de 83 ans, l’acteur, qui a connu la gloire grâce à la série «Walker, Texas Ranger» dans les années 1990, a repris le chemin des studios et vient de tourner dans un film d’action et de science-fiction intitulé «Agent Recon», selon des informations révélées par Deadline.

Chuck Norris Is Back In Action In 'Agent Recon' With Derek Ting And Marc Singer; Quiver Distribution Launches Sales At AFM https://t.co/6LIL8HPKjX

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 31, 2023