Priscilla : voilà ce que pensait Lisa Marie Presley du film de Sofia Coppola sur ses parents

Selon les révélations exclusives du site américain Variety, Lisa Mary Presley avait exprimé, peu de temps avant sa mort, sa déception à Sofia Coppola à propos du scénario de «Priscilla» dans lequel son père, Elvis Presley, est dépeint comme un prédateur et un manipulateur.

Colère et déception. Ce sont les sentiments exprimés par Lisa Marie Presley à Sofia Coppola, la réalisatrice de «Priscilla», dans deux mails que le site américain Variety a pu consulter en exclusivité. Adaptation du livre «Elvis et moi» de Priscilla Presley (qui est également coproductrice du film) publié en 1985, le film revient sur la rencontre en 1959, en Allemagne, entre la légende du rock, 24 ans, et celle qui n’était âgée que de 14 ans à l’époque.

Selon les deux courriels envoyés à quelques heures d’intervalle par Lisa Marie Presley quatre mois avant sa mort tragique d’un arrêt cardiaque en janvier 2023, celle-ci affirme avoir trouvé le scénario «incroyablement vengeur et méprisant», et que cela menaçait de mettre en péril la relation déjà fragile qu’elle entretenait avec sa mère, Priscilla. Elle redoutait également l’impact négatif que cela risquait d’avoir sur les petits-enfants d’Elvis, surtout après le décès de leur frère, Benjamin Keough en 2020.

«Mon père n'apparaît que comme un prédateur et un manipulateur. Étant sa fille, je ne retrouve rien de mon père dans ce que je lis. Je ne retrouve pas le point de vue de ma mère sur mon père dans ce que je lis. Dans ce que je lis, je vois votre point de vue incroyablement vengeur et méprisant et je ne comprends pas pourquoi ?», écrit-elle, assurant à Sofia Coppola qu’elle n’hésitera pas à s’exprimer publiquement contre le film, contre sa mère, et contre la réalisatrice au moment de sa sortie.

Un coup dur

Dans sa réponse, Sofia Coppola a tenté de calmer ses inquiétudes. «J'espère que lorsque vous verrez la version finale, vous ressentirez les choses différemment, et comprendrez que je prends grand soin d'honorer votre mère, tout en présentant votre père avec sensibilité et complexité», a-t-elle répondu.

Lisa Marie Presley a également pointé du doigt que sa mère, Priscilla, n’avait probablement pas idée de la manière dont l’image d’Elvis risquait d’être négativement impactée par la description qui est faite de lui dans le film. «Je redoute qu’elle ne comprenne pas les intentions derrière ce film, et le résultat que cela va produire», écrit-elle encore.

Lisa Marie Presley a également tenté d’interpeller Sofia Coppola, qui est la fille du réalisateur de la saga «Le Parrain» Francis Ford Coppola, sur le poids d’être issue d’une famille célèbre à Hollywood. «Pourquoi vous en prenez-vous à mon père et à ma famille ?», lance-t-elle, avant de partager une anecdote personnelle avec la réalisatrice concernant une de ses deux jumelles, Harper Lockwood. «J'ai dû expliquer que nous allons devoir subir un autre coup dur dans nos vies. Qu’il va y avoir un film sur son grand-père qui va le présenter d’une très vilaine manière, mais que ce n’est pas vrai. J'ai dû lui expliquer que sa grand-mère bien-aimée le soutenait. Ces deux petites filles ont enduré tant d'épreuves au cours des sept dernières années, entre mon divorce et l’horrible bataille pour la garde, puis le décès de leur frère. Nous sommes en train de nous noyer», écrit-elle.

Dans une récente interview avec le site américain Rolling Stone, Sofia Coppola avait assuré ne pas chercher à porter de jugement. «J'essaie de ne porter de jugement sur aucun des personnages et d'être vraiment aussi sympathique que possible envers chacun d'eux. Et je suis très concentré sur le point de vue de Priscilla, mais concernant les parents, vous vous dites quand même : ‘Comment peut-on laisser son enfant vivre avec Elvis aussi jeune ?’», a-t-elle déclaré. Le film «Priscilla» sortira dans les salles françaises le 3 janvier prochain.