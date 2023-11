Mort de Matthew Perry : une fondation créée en son nom pour aider les personnes souffrant d’addictions

Une semaine après la mort soudaine de Matthew Perry, une fondation a été créée en son nom, pour aider les personnes souffrant d'addictions.

«Lorsque je mourrai, je ne veux pas que l’on parle d’abord de Friends, je veux que l’on parle d’abord d’aider les autres». C’était la volonté de Matthew Perry, mort à 54 ans le 28 octobre.

C’est désormais chose faite avec le lancement d'une fondation en son nom pour aider les personnes qui luttent contre les addictions. C’est un des projets sur lequel Matthew Perry travaillait avant sa mort. Ses proches l’ont concrétisé ce vendredi 3 novembre, jour où il a été enterré dans l’intimité près de Los Angeles en présence de sa famille mais également de ses cinq camarades de «Friends», Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer.

«La Fondation Matthew Perry est la concrétisation de l’engagement durable de Matthew à aider les autres avec la maladie de la dépendance. Elle honorera son héritage et sera guidée par ses propres mots et expériences et animée par sa passion de faire une différence dans autant de vies que possible», indique le premier communiqué de la fondation.

«La dépendance est bien trop puissante pour que quiconque puisse la vaincre seul. Mais ensemble, un jour à la fois, nous pouvons la vaincre », avait déclaré l’acteur lors de l’émission « Q With Tom Power» en 2022, dans le cadre de la promotion de ses mémoires.

Depuis les années 90, l’acteur souffrait lui-même de ses addictions à l’alcool et aux médicaments.