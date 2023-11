Michel Sardou : «Je ne pensais pas être une vedette au Canada», s'étonne le chanteur dans «L'heure des pros»

Invité de Pascal Praud dans l’émission «L’heure des pros» ce lundi, Michel Sardou est revenu sur ses concerts donnés au Canada. Le chanteur y a été accueilli comme une star.

Après avoir annoncé sa décision d’arrêter de chanter en 2017, Michel Sardou est finalement de retour sur le devant de la scène avec une grande tournée internationale. Un cadeau pour tous ses fans qui le suivent depuis des années.

Ce lundi 6 novembre, l’interprète des «Lacs du Connemara», qui s’est produit au Canada le mois dernier, était l’invité de Pascal Praud dans l’émission «L’heure des pros» diffusée sur CNEWS. Visiblement ému et heureux, le chanteur a expliqué avoir vécu une expérience de folie dans un pays où il ne s’était pas rendu depuis dix ans.

«C’était dément. (…) Je suis resté sur le c**. Je ne pensais pas être considéré comme une vedette de la chanson au Canada», a-t-il confié, ajoutant que cette terre compte «de très bons chanteurs» et qu’il ne pensait pas qu’on avait «besoin de (lui)» là-bas.

Baptisée «Je me souviens d’un adieu», sa tournée de plus de soixante dates se déroule jusqu’au printemps prochain, avec notamment deux concerts très attendus à Paris La Défense Arena, les 16 et 17 mars. En cinquante ans de carrière, Michel Sardou a enregistré 26 albums studios, 18 albums live et près de 350 chansons, parmi lesquelles des dizaines de tubes.