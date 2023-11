Terminator : la conversation entre Arnold Schwarzenegger et James Cameron qui a changé le cinéma

Le film «Terminator» fêtera son 40e anniversaire en 2024. L’occasion de rappeler qu’Arnold Schwarzenegger avait affirmé qu’O.J. Simpson était le premier choix de James Cameron pour le rôle principal, avant leur rencontre lors d'un déjeuner. Ce que le réalisateur a réfuté. Explications.

Que le temps passe vite ! Il y a quarante ans, James Cameron faisait une entrée fracassante sur le devant de la scène cinématographique avec «Terminator», le film qui le propulsera au rang de réalisateur incontournable à Hollywood à l’âge de 30 ans. S’il est impossible d’imaginer aujourd'hui un autre acteur qu’Arnold Schwarzenegger dans la peau du cyborg venu du futur pour assassiner Sarah Connor, et ainsi tuer la mère du chef de la résistance avant sa naissance, le comédien avait affirmé dans une interview accordée à Graham Bensinger en 2022 qu’il n’était pas le premier choix de James Cameron pour le rôle.

Arnold Schwarzenegger affirme ainsi que l’ex-star du football américain, O.J. Simpson, reconverti dans le métier d'acteur après sa retraite sportive, était supposé incarner la machine invincible. Et que lui devait hériter du rôle de Kyle Reese (qui sera confié à Michael Biehn) venu sauver Sarah Connor. C’est lors d’un déjeuner avec le réalisateur qu’Arnold Schwarzenegger aurait réussi, malgré lui, à le convaincre de lui confier le rôle du Terminator.

Un rôle dont Schwarzy ne voulait pas

Lors de ce fameux déjeuner, Arnold Schwarzenegger aurait donné son sentiment à propos du scénario, et la manière dont le cyborg lui faisait penser à la performance de Yul Brenner dans le film «Westworld», dans lequel ce dernier incarne un robot tueur. Selon l’acteur, il était primordial de faire ressortir ce même aspect mécanique dans l’interprétation du personnage du Terminator. James Cameron aurait été tellement convaincu par ses propos qu’il aurait décidé de lui confier le rôle à cet instant. Ce qu’Arnold Schwarzenegger a refusé dans un premier temps.

Le comédien, qui était déjà une star à l’époque, notamment après ses performances dans les deux volets de la saga «Conan», souhaitait obtenir le rôle de Kyle Reese, qui avait la plupart des répliques et représentait un vrai défi pour lui. A contrario, celui du Terminator était perçu une régression dans sa carrière. «Fais-moi confiance, je tournerai ce personnage de manière à ce que tu ne sois pas seulement le plus grand vilain que les spectateurs n’aient jamais vu, mais aussi leur héros numéro 1», aurait répliqué James Cameron pour tenter de le convaincre.

Le réalisateur quittera le comédien en lui demandant de réfléchir à sa proposition avant de prendre sa décision. Arnold Schwarzenegger confie avoir longtemps pensé à leur conversation, jusqu’au jour de la révélation. «Éventuellement, un jour, je me suis réveillé en me disant que, oui, il avait raison. Cela pouvait être le personnage le plus mémorable qui soit s’il était incarné comme il le faut», explique-t-il.

L’ombre d’O.J. Simpson

L’évocation d’O.J. Simpson par Arnold Schwarzenegger lors de son entretien avec Graham Bensinger n’est pas une première. En 2019, lors d’une interview avec le site britannique The Independent, il avait déjà mentionné le nom de l’ancien gloire de la NFL. «C’était O.J. Simpson qui avait été le premier considéré pour le rôle de Terminator. Puis, James Cameron a finalement décidé, pour je ne sais qu'elle raison, qu’il n’était pas assez crédible dans le rôle d’une machine à tuer. Donc ils m’ont embauché. C’est vraiment ce qui s’est passé», avait-il lancé. L’acteur explique même être en possession d’une peinture réalisée par James Cameron le représentant dans la tenue du Terminator, avec sa veste en cuir et une arme à la main. Selon lui, le réalisateur aurait modifié son visage au dernier moment. «Si un jour quelqu’un gratte la peinture où il y a mon visage, en dessous se trouvera celui d’O.J.», ajoute-t-il.

Bien évidemment, la presse n’a pas manqué d’évoquer l’affaire avec le principal intéressé. En octobre 2019, le site du Los Angeles Times a tenté d’en savoir plus auprès de James Cameron. Qui s'est empressé de démentir l’histoire. «Arnold se trompe totalement», tranche-t-il. Selon lui, c’est le patron du studio Orion Pictures, Mike Medavoy, qui aurait appelé le réalisateur pour lui proposer de caster O.J. Simpson dans le rôle du Terminator, et Arnold Schwarzenegger dans celui de Kyle Reese. «La productrice Gale Anne Hurd et moi-même nous sommes regardés comme si nous venions d’entendre l’idée la plus studide jamais entendues dans notre existence», explique James Cameron.

Le réalisateur précise avoir accepté de rencontrer Arnold Schwarzenegger, mais pas pour le proposer le rôle de Kyle Reese, qu'il souhaitait confier à un acteur plus éloquent. Et comme Schwarzy n’avait cessé de lui parler du Terminator pendant le déjeuner, James Cameron a fini par se laisser convaincre qu’il était parfait pour le rôle. «J’ai pensé : ‘Il ferait un Terminator très convaincant. Ce type est un bulldozer humain !’», continue le cinéaste.

Finalement, impossible de savoir qui dit vrai, et qui s’arrange avec la réalité des événements tels qu’ils se sont passés. On retiendra seulement qu’il y a 40 ans, en 1984, James Cameron et Arnold Schwarzenegger se sont alliés pour réaliser un des plus grands films de science-fiction de l’histoire du cinéma, le premier d’une longue saga qui les propulsera, l’un comme l’autre, au rang de superstars incontestées à Hollywood.