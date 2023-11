Venom 3 : la date de sortie du film a été repoussée

Autrefois prévu pour une sortie le 10 juillet 2024 dans les salles françaises, le film «Venom 3» a été repoussé de plusieurs mois, juste après l’annonce de la fin de la grève des acteurs à Hollywood. Les spectateurs ont désormais rendez-vous le 6 novembre avec le monstre incarné par Tom Hardy.

Une attente prolongée. La date de sortie de «Venom 3» vient d’être repoussée de quatre mois, a annoncé Sony Pictures immédiatement après l’accord signé entre le syndicat des comédiens et les grands studios à Hollywood, après 118 jours de grève. En France, il faudra désormais attendre le 6 novembre 2024 – au lieu du 10 juillet – pour découvrir le troisième volet des aventures d’Eddie Borck, le journaliste incarné par Tom Hardy qui devient l’hôte d’un organisme extraterrestre appelé symbiote, et qui prend possession de son corps et lui donne des superpouvoirs.

Pour rappel, c’est Kelly Marcel, qui a écrit et produit les précédents volets, qui sera en charge de mettre en scène le film, d’après un scénario dont elle est l’auteure. Le premier volet sorti en 2018 avait connu un succès mondial, suivi d’un deuxième film en 2021 qui, malgré la crise sanitaire, avait réussi à cumuler 502 millions de dollars au box-office (856 millions pour le premier, ndlr).

Pour le moment, on ne connaît quasiment rien de l’histoire. Tom Hardy avait toutefois fait une apparition sous les traits d’Eddie Brock/Venom dans une scène post-crédit du film «Spider-Man : No Way Home». Ce qui avait relancé les rumeurs sur les possibles apparitions à l’écran des personnages de Morbius, de Kraven le Chasseur, et/ou de Madame Web dans «Venom 3». Il va falloir faire preuve d’encore un peu de patience, donc.