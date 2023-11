Vice-Versa 2 : Anxiété, la nouvelle émotion, fait son arrivée dans la première bande-annonce

Les studios Disney Pixar ont dévoilé la première bande-annonce du très attendu film d’animation «Vice-Versa 2», qui sortira cet été.

Les premières images sont très prometteuses ! «Vice-Versa 2» va nous en faire voir de toutes les couleurs cet été. Réalisé par Kelsey Mann (qui a notamment travaillé sur «Monstres Academy» et «En Avant») et produit par Mark Nielsen («Toy Story4»), il offre une suite directe au très drôle et émouvant premier volet sorti en 2015.

Après avoir découvert Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse durant son enfance, Riley, la jeune héroïne, entre désormais dans ce chamboulement majeur qu’est l’adolescence. Agée de 13 ans, son cerveau accueille de nouvelles émotions dont Anxiété, «qui même si elle est nouvelle dans l’équipe n’est pas du genre à rester en retrait», confie la réalisatrice Kelsey Mann… Envahissante, à peine arrivée, (l'hilarante) créature orange entreprend en effet de très grands travaux dans le cerveau de son hôte...

Walt Disney Studios

«Nous allons voir ce que l’on ressent à l’adolescence, les nouvelles émotions qui vivent dans le cerveau d’une jeune personne», a pour le magazine People déclaré Amy Poehler, qui prêtait sa voix à Joie dans la version originale. Et Anxiété ne sera pas la seule nouvelle émotion à débarquer, à en croire l’affiche du film concocté par les studios Disney Pixar...

Écrit par Meg LeFauve, co-scénariste du premier volet avec Pete Docter, désormais directeur artistique de Pixar, le long métrage est promis à un beau succès. Sorti en 2015 et véritable bijou, «Vice Versa» avait récolté 857 millions de dollars au box-office mondial.